美议员提议把用于阿富汗资金转用于对抗中国

美国共和党籍参议员鲁比奥（Marco Rubio）和众议员辛森（Ashley Hinson）提出了《重视准备与竞争能力法案》（Prioritizing Readiness and Competitiveness Act），旨在把准备用于维持美国在阿富汗的军事存在以及支持阿富汗政府的拨款转移到与中国展开的大国竞争上。这部法案的英语缩写是PRC，与中华人民共和国的英语缩写相同。

据美国之音报道，来自佛罗里达州的鲁比奥在《美国保守派》杂志上发表评论文章并宣布了这项议案。他批评说，美国总统拜登承诺结束阿富汗战争并把资源集中在与中国的竞争上，但却没有任何计划。

辛森则在声明中说，不能让特朗普政府对抗中国所取得的进展付诸东流，必须现在就采取积极的行动来对抗中国。她说：“将这些资金转用于加强我们在印太地区对抗中国的军事能力，投资于美国工业，并支撑国内供应链，这是我们言行一致，并切实打击中共破坏性行为的绝佳机会。”

具体来说，这个法案将把准备用于阿富汗的资金平分到三个方面：一是用于国防生产法案的采购，以支持美国的制造业以及对国家安全至关重要的战略行业的供应链弹性；二是用于美国国防高等研究计划署（DARPA）与加强美国在战略技术方面的全球优势有关的研究和开发项目；三是用于美国海军的船舰制造。

根据布朗大学战争代价项目的估计，美国在阿富汗战争上耗费了2.3万亿美元（3.11万亿新元），这个数字不包括拜登政府在美军撤出阿富汗之前将12万3千人撤出阿富汗的费用。

美国参议院今年6月8日通过了耗资大约2500亿美元的《美国创新与竞争法》(American Innovation and Competitiveness Act)，通过加大对科技领域的投资来赢得与中国的竞争。然而，由于众议院试图另行推出自己的版本，这部得到两党参议员支持的法案暂时搁浅。

