阿里巴巴集团正在寻求出售其在中国的一个电视网络的全部股权。

据每日经济新闻报道，芒果超媒周四晚间公告，阿里旗下一投资公司计划悉数出售其所持的5.01%的股权。公告显示，九个月前刚刚买下这些股份的杭州阿里创投正在寻求豁免一年锁定期。协议转让完成后，阿里创投将不再持有公司股票。

芒果超媒的前身是湖南广电旗下的电视购物平台“快乐购”。2018年，“快乐购”进行重大资产重组，控股股东湖南广电将旗下的快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒等五家子公司“打包”注入上市公司，投身互联网新媒体行业，并更名为芒果超媒。

2020年10月，芒果超媒立下“苛刻”条件，公开征集受让方，阿里创投是唯一一家以有效形式提交申请材料的意向受让方。2020年12月，阿里创投以总计62亿元（人民币，下同，12.96亿新元）的价格受让芒果超媒9364.79万股股票，当年12月25日，该次股份转让完成过户登记。

当时有券商分析称，双方联手可为芒果电商战略资源储备起到显著作用，对于公司在电商行业的探索和供应链整合效率将明显提升。

有了阿里系的投资加持，芒果超媒的股价快速上涨，于今年1月22日触及92.85元/股的新高。与此同时阿里创投所持公司股份的市值也水涨船高，市值最高触及86.94亿元，三十余个交易日浮盈约25亿。

但随后芒果超媒的股价便震荡下行，近期正处于2020年4月以来的新低。以最新收盘价41.31元/股计算，杭州阿里创投所持股份的市值约为38.69亿元，浮亏约23.34亿元。