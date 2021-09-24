消息：恒大汽车没有及时付薪

知情人士透露，恒大集团的电动汽车子公司未能向其部分员工支付薪资，也未能向一些供应商按时支付工厂设备款项。这些迹象表明，中国恒大的债务困境正在对其核心业务以外的部门产生影响。

据彭博社报道，知情人士透露，恒大汽车大多数员工的薪资是在每个月的月初，然后在当月20日发放，但一些中层管理人员尚未收到9月的第二笔薪水。此外，由于未收到恒大汽车支付的工厂设备款项，一些设备供应商早在7月份就开始从恒大汽车上海和广州工厂撤出现场员工。

据悉，这些供应商驻恒大汽车工厂的员工是为了及时提供生产设备调整和修复问题。他们撤离之后，恒大汽车被迫依赖自己的员工，而后者对设备不太熟悉，因此每天只能生产少量的试验车。

知情人士说，考虑到上海和广州工厂的电动汽车试生产已经延期，现金流困难意味着中国恒大新能源汽车集团明年可能无法实现量产的目标。由于无公开置评授权，上述知情人士不愿具名。

最近几周，中国恒大的财务压力迅速发酵，由于与恒大相关的风险带来了全球信贷市场冻结的威胁，一些人将恒大债务危机蔓延风险形容为中国的雷曼时刻。房地产巨头中国恒大负债高达3000亿美元（4049.8亿新元），人们普遍预计其债券将会违约。全球投资者现在正在关注的是，中国政府是否会制定一项有序解决方案，而不是让其无序破产。

恒大汽车上个月在发布半年度业绩报告时表示，如果短期内缺乏进一步资金投入，可能不得不推迟汽车量产。在截至6月30日的六个月中，该公司亏损48亿元人民币（10.03亿新元）。

