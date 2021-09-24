中国限电限产波及10省 多企业受影响

随着中国“能耗双控”政策执行进一步落地，中国限电限产的波及范围明显扩大。中国媒体报道，相关限制已波及10多个省份，包括经济重镇江苏、浙江及广东 。此外，更多上市公司发布公告披露相关影响，除了钢铁、水泥、化工等高耗能产业，甚至光伏等行业也开始受影响。

所谓“能耗双控”，指的是对用能单位能源消耗总量和强度的两个控制，具体指标则是控制“能源消耗总量”和“工业增加值能耗比”。

据21经济网报道分析，对单个企业来说，通过技术改造等办法可以完成或分阶段计划完成，但对整个区域经济，尤其是招商引资力度大、工业用电量增长快的地方来说，则压力较大。

中国地方政府正在下令限电，以免未达成能耗双控的目标。上个月，在经济从疫情中强劲反弹下，中国的发改委指出，九个省份在今年上半年的能耗强度不降反升。10个省份能耗强度降低率未达到进度要求，全国节能形势十分严峻。

21经济网报道称，煤炭价格同时也创纪录高点，让许多电厂无利可图，从而在一些省份造成了电力供应缺口。如果这些缺口扩大，其影响可能比夏季中国部分地区的限电更严重。

财新网引述一名不具名工作人员的话称，浙江约160家纺织、印染、化纤行业的高耗能企业被责令停产，以满足能耗双控目标，大约80%的公司位于马鞍街道，马鞍街道于9月21日发布了停产通知，停产将持续到9月30日。

《上海证券报》则报道，近期限电限产措施在多个省份密集推出，“双高”企业轮番接到限产通知。企业与相关产业链都受到波及。比如，上游方面，钢材、水泥、铝、黄磷等原材料价格因限产刺激供不应求而涨价，部分产品价格近期直线拉升，创历史新高；下游方面，价格传导拉升生产成本之外，供货周期开始拉长，订单交付压力加大。

目前，限电限产的范围不仅涵盖前期的钢铁、水泥、化工等高耗能产业，也开始涉及其他行业。报道指出，目前江苏、安徽、浙江的部分光伏产业均受到限电影响，多家胶膜、多晶硅生产企业被要求停工限产。受此影响，预计国内全年光伏发电装机量将比预期降低15%至20%。