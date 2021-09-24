中国外交部发布美国干预香港事务清单

中国外交部发布了一份“美国干预香港事务、支持反中乱港势力事实清单”。

据中国外交部官网消息，外交部罗列的美国干预香港事务的清单中包括，美国炮制涉港法案，抹黑中方对港政策；对中国全国人大委员实施制裁；包庇支持反中乱港分子、多边串联施压；纠集盟友联手干涉香港事务；污蔑诋毁特区事务等。

清单中提到，美国前任总统特朗普2019年11月27日，签署“香港人权与民主法案”和“禁止向香港警方出口相关弹药物项法案”，要求美国务卿每年提交香港事务报告，禁止美国向香港出口催泪瓦斯、胡椒喷雾、橡胶弹和电击枪等警用装备。随后在去年7月14日，特朗普又签订“香港自治法案”、“关于香港正常化的总统行政令”，暂停和取消给予香港的特殊优惠待遇、授权对香港实体和个人实施制裁等。

外交部还罗列了美国为阻碍《香港国安法》实施，对中国内地和香港官员实施的制裁。清单中还包括美国批评香港警方执法行动的言论、支持“港独”等主张、以及就香港问题多边施压中国内地等的行为。

另据《星岛日报》报道，中国外交部驻港公署发言人就该清单表示，清单记录美国粗暴干预香港事务、破坏香港繁荣稳定的“罪证”，清单是对企图干预中国内政、遏制中国发展的外部势力敲响的“警世钟”，清单的发布向世界昭告，中国的主权、安全、发展利益不容挑战，中国全面准确贯彻落实“一国两制”方针的决心不容置疑。

据香港01报道，港府对此表示全力支持，指清单“清楚揭穿美国的恶行，铁证如山”，港府还批评道，美国多年来“勾结反中乱港势力”，利用别有用心的机构和人士散播反国家的言论思想，煽动情绪，鼓吹“港独”、“自决”等主张，严重危害中国国家主权、安全和发展利益。

声明又指，香港因此成为国家安全缺口，自身繁荣稳定岌岌可危，香港市民可通过清单掌握事实，并清楚了解香港在过去多年一直受到外部势力干预，不要让美国的图谋得逞。