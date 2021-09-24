黑龙江一出纳员侵占公款潜逃13年被广场舞队友举报抓捕

黑龙江林甸县一名出纳员侵占公款隐姓埋名潜逃13年，本月10日在大连被广场舞队友举报抓捕归案。

根据澎湃新闻报道， 56岁女子李国珍原系林甸县石油公司出纳员，2008年2月，她利用负责存储加油款的职务便利，伪造单据侵占公款，并携款潜逃。案发后，林甸县公安局以涉嫌职务侵占罪对李国珍立案侦查，并于同年3月对其进行网上追逃。

2010年7月，李国珍职务侵占案移交至林甸县人民检察院，并被再次网上追逃。2018年监察体制改革后，该案交由林甸县纪委监委办理。

据《黑龙江日报》报道披露，此次李国珍被捕系大连一名热心群众提供的举报线索。该名在大连市沙河口区中山公园广场跳舞的热心群众向追逃专班反映称，“悬赏通告上的人跟我认识的一个广场舞队友很像。”目前，林甸县纪委监委已对李国珍采取留置措施，该案正在进一步调查中。

据李国珍说，自己逃跑后一路躲躲藏藏，不敢与家人朋友联系。坐火车到大连后，一直使用一张名为“李洁”的假身份证。她到大连后买了一个车库，一半自住一半出租，平时靠打零工维持生活，生活中唯一的爱好就是跳广场舞。

报道称，由于李国珍出逃时间过于久远，几乎没有留下有价值的线索，加之她在林甸县石油公司工作时的主要领导已去世，更增加了追逃工作的难度。

“李国珍潜逃前，她的父亲刚刚去世，这对她打击很大，加之与丈夫感情不和，觉得生活没有意义，情绪消极的她走上了歪路。”据办案人员介绍，李国珍出逃前，将正在读高三的女儿托付给亲属照顾，随之就与家庭圈、社交圈完全断绝联系。

为攻克案件瓶颈，追逃专班曾先后赴北京、天津、河北、辽宁等24个省和直辖市，借助媒体广泛发布悬赏通告，充分发动群众、依靠群众。

今年4月、5月、9月，大庆市公安局曾三次发布李国珍悬赏通告，奖金由5万元（人民币，下同，约1万新元）增加至10万元再增加至20万元。

