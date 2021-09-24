中国支持湖北开展放宽市场准入试点

中国国家发改委体改司副司长蒋毅周五介绍，将继续推动放宽市场准入限制，着力开展放宽市场准入试点，加快深圳先行示范区放宽准入特别措施出台，积极推进上海浦东、珠海横琴等特别措施研究制定工作，并支持湖北开展放宽市场准入试点。

据路透社报道，他在发改委新闻发布会上并指出，目前民营企业发展面临的挑战和困难依然不小，要解决好民营企业发展面临的问题，针对大宗原材料涨价、海运费用涨价、包括近期的限电等等，将及时予以研究解决。

蒋毅说：“下大力气持续抓好支持民营企业改革发展各项任务的落实，方向不变、力度不减，”他指出，要引导民营企业参与增量混改。

为了缓解中小微企业融资难融资贵，同时出席发布会的发改委财金司副司长张春说，下一步将进一步推广完善“信易贷”模式，进一步加强信用信息共享应用。

他介绍，目前正在研究起草相关政策文件，将以更大力度推动纳税、社会保险费和住房公积金缴纳、水电煤气、仓储物流、不动产、知识产权等信息纳入共享范围。

今年4月发改委公布“关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见”，在医疗、教育、文化、金融等领域推出22条特别措施，首个放宽准入试点正式落地。

按照“一年一修订”原则，中国已发布三版市场准入负面清单，清单事项由151项缩减至123项，“全国一张清单”管理模式全面确立。目前最新版“市场准入负面清单”正在公开征求意见，总体上力争清单事项在前版基础上进一步缩减。

蒋毅并强调，将进一步完善市场准入的效能评估的指标体系，逐步扩大评估范围，实施违背负面清单案例归集与通报，畅通市场主体对各类市场准入问题的反馈渠道。

中共中央、国务院7月发布“关于新时代推动中部地区高质量发展的意见”，将统筹规划中部地区产业集群（基地）发展，高标准建设安徽、河南、湖北、湖南自由贸易试验区，支持先行先试，打造内陆高水平开放平台。