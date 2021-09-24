秦刚：中美关系再也回不到过去

中国驻美大使秦刚说，过去几年中美关系经历了很大变化，再也回不到过去，破解中美关系的难题，要有新格局、新思维、新方法。

据中国驻美国大使馆官网报道，秦刚昨天（23日）在彭博创新经济论坛高级别视频会议上发表讲话。他说，对中美关系，创新是破解难题的“金钥匙”。面对复杂严峻的中美关系，尤其需要发扬创新精神。要有新格局、新思维、新方法。

秦刚说，人类是休戚与共的命运共同体，国际社会面临许多难题和挑战，任何国家都不可能单打独斗，独善其身。中美合作，两国和世界都会受益;中美对抗，两国和世界都会遭殃。中美应展现大格局、肩负大担当，推动中美关系尽快回到稳定发展的正确轨道。

秦刚说，中美历史、文化、社会制度不同，但彼此利益深度交融，双方谁也离不开谁，谁也改变不了谁，谁也取代不了谁。冷战思维和零和游戏违背世界潮流和人民意愿，只会激化矛盾分歧，导致冲突对抗。中国人从来不信什么“修昔底德陷阱”，要用实际行动走出一条和平发展的大国复兴之路。美国也要坚持和平发展，摈弃错误思维，同中方一道找到一条相互尊重、合作共赢的和平共处之道。

秦刚说，过去几年，中美关系经历了很大变化，再也回不到过去。我们必须要面对现实，面向未来，打破思维定势，创新中美互动的新机制、新方法、新领域。中美作为创新大国和世界头两大经济体，创新合作是一座亟待开发的“富矿”。中国国家主席习近平日前强调，在尊重彼此核心关切、妥善管控分歧的基础上，中美可以推进在气候变化、疫情防控、经济复苏等问题上的协调和合作。上述都是创新密集的领域，有巨大合作潜力可挖。中方将继续扩大开放，促进中美科技、经贸合作。美方也要为两国合作创造条件，而不是制造障碍。

秦刚最后引用《礼记》中的话“苟日新、日日新、又日新”，希望各方秉持创新理念，高瞻远瞩，敢为人先，共同探讨应对全球性挑战的新方案，寻找疫后世界经济复苏的新途径，挖掘中美合作的新潜力。