台中将：大陆对台混合战有增强趋势

台湾国防安全研究院今天举办线上论坛，国防部总督察长刘得金中将说，中国大陆混合战手段包括经济、资讯网路及军事威胁，对台以机舰袭扰、海事纠纷、假讯息传播为主，且强度有逐渐增强趋势。

据联合网报道，台湾国防部智库、国防安全研究院今天（24日）举办首场“2021台北安全对话”线上论坛，聚焦讨论假讯息、灰色地带冲突、混合威胁等议题。

刘得金说，大陆灵活运用混合战达到南中国海扩张、侵略台湾目的，同时操作军事及民间部门，透过武装及民间船只与军舰相互配合，增加在南中国海掌控权；心理战方面，中国大陆不断威胁台湾若宣布独立就展开军事行动，更传播假新闻破坏台湾执政者施政，法律层面则不断在国际对台施压。

刘得金指出，中国大陆混合战手段，包括经济、资讯网路及军事威胁，对台湾以机舰袭扰、海事纠纷、假讯息为主，且强度有逐渐增强趋势，其中以准军事、类行动更具胁迫性，也最被民众关注。

刘得金以网路战为例说，未来台海战争是场无烟硝战争，可用低成本达高效益成果，这就是不对称作战，且中国大陆已完成军队组织调整，积极提升网战能力，网攻目标更扩及政治、经济、军事、教育、关键基础设施，并窃取机密资料当作后续作战目标，这些都有可能是对台混合战的前奏。

至于因应对策，刘得金认为，应强化各部会协调达到联合作战效果，也必须加强军事与民间单位的合作能量，国际间则要强化联盟及潜在同盟的互信及合作，并优化讯息查核能力、建立查证系统与专责单位，借此防范假讯息。

台湾的海洋委员会主任秘书刘国列指出，台湾位处重要战略位置，容易受到中国大陆灰色地带威胁，因为台湾北边有日本为邻可控制日本西南航线、南接吕宋岛海域、西边则有中国大陆沿海航线，不管是西边、东边或南边，都是大陆进出岛链的重要水道，而中国大陆更是美国印太防御的重点国家，台湾首当其冲。

刘国列指出，海巡署对于大陆海上民兵等单位很注意，尤其海警法公布后，中国大陆的海上执法方式为军、警、民联防，民兵船在前、海警船在中、海军则在最后。针对这些状况，海委会已订定处置原则作为应对民兵船的依据，再来则是协同国军共同应处，并强化海巡、海军的防务联系，当然也共享情资进行联合情监侦。

