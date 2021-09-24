华为投巨额研发资金 云战略新版图浮出

华为在过去几个月，针对数字化市场进行了多次组织变阵，其中云业务成为调整的重点，而随着人事以及架构的整合进入尾声，华为在云业务上的新战略也逐渐浮出。

据第一财经报道，华为高级副总裁、华为云CEO、消费者云服务总裁张平安23日受访时说，华为在云业务上的投资依然在加大，“新的云组织架构不再只针对单一的云服务领域，比如计算服务，存储服务。现在我们针对云业务场景成立了三个业务部门，分别为公有云领域，伙伴云领域，还有华为云Stack。”

记者从HC全联接大会上了解到，华为2021年研发投入将超1300亿元（人民币，下同，271.71亿新元），其中承载云业务的各项基础设施成为了投资的重点方向。

基于对云计算市场的判断，华为在十年前进入了IT领域，使得这家原本只做电信基础设施的公司真正同时具有IT和CT的能力。

华为轮值董事长徐直军在全联接大会演讲中表示，目前华为云全球IaaS市场排名上升至中国前二、全球前五，成为全球五朵云之一。而在数字下，华为对做大数字化市场有着极高期待，云业务承载的业务场景也有了明显的变化。

张平安在采访中说，新的架构下，华为面向三个场景重新进行了业务梳理。“不再针单一的云服务，分别围绕着云需求下的三种业务场景成立三个业务部。”

他说：“未来所有的基础设施和应用都应该是云化的，我们还要积极拥抱人工智能，让数据在业务决策中发挥重要作用。数字化转型成功的关键是要用云原生的思维践行云原生，简单说就是全数字化、全云化，AI驱动，一切皆服务。

为此，华为在此次大会上发布了多项新的云服务，包括业内首个分布式云原生产品华为云UCS、华为云开天aPaaS、天筹AI求解器、华为云Stack8.1、盘古药物分子大模型、华为云SparkRTC等以完善云服务的场景覆盖能力。

此外，张平安表示，华为云还在加大全球数据中心和网络布局，墨西哥和中国乌兰察布两个新区域已在9月23日开服，后者为华为云全球最大的渲染基地。张平安说：“一部90分钟的3D电影，通过乌兰察布的数据处理，渲染时间可以从过往的六个月缩短至两周。赞奇、蓝海、墨镜等影视制作行业的伙伴，已经预先使用了超过30万核的云渲染算力，这些云服务会对影视行业的制作流程和周期产生根本性的变革。”

此外，除了计算、存储、网络服务，音频和视频的全球网络服务也逐渐成为数字化应用的基本需求。去年，全球网络流量中，73%是视频，应用类的语音交互量上升了70%，一些区域人与智能设备的语音交互使用占比已经超过了50%。为此，华为也在介入音视频编解码、实时网络传输和交换等数字应用领域。

张平安说：“华为将持续开放十万研发工程师每年数百亿美金研发投入的成果，把根技术通过云服务的方式转化出来。”前三十年华为重塑了世界的联接，未来三十年希望构建智能世界的云底座，这也是华为云的新使命。