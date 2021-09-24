邢台官员工作群发情色消息 纪委正核实

中国邢台市任泽区住建局局长耿卫平被发现在工作群发情色消息，当地纪委正在核实此事。

据新京报报道，群名为“工作通知群”的聊天记录显示，该群共74人，徐姓工作人员发布了与工作相关的消息：“请涉及生态环境治理的科室，对照《清单》将佐证材料梳理成册装订备检。”随后群名称为“耿卫平局长”的人跟着回应：“涉及哪个科室请回复。”赵姓、张姓、魏姓、范姓四名工作人员回复后，“耿卫平局长”紧接着发送消息称：“明天做一回吧不戴套了。”

记者查询发现，耿卫平为邢台市任泽区住建局局长，并在9月23日从邢台市任泽区住建局办公室一名工作人员处核实到，该局局长确实叫耿卫平，并且群聊中发言的几名人员也是该局工作人员。

据邢台市任泽区人民政府官网2021年4月发布的消息显示，耿卫平系该区住建局党组书记、局长，并担任邢台市任泽区保障性安居工程领导小组副组长。

记者9月23日致电任泽区纪委信访办，该办公室工作人员回应称，曾有多人反映此事，如果要举报可以网上投诉或发送邮件，记者问询邮箱号码，对方称不清楚，随后挂断电话。

一名自称是耿卫平局长同事亲戚的中间人9月23日给记者打来电话，对截图解释称，“这个传出去的东西，肯定和真实情况有差距。”但对于真实情况如何，对方并未做出回复。

针对此事，邢台市委书记钱三雄23日短信回应称，将转给市纪委核实。

