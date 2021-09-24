中国增加澳洲小麦进口应对全球产出不足

尽管中国和澳洲贸易陷入严重僵局，但中国目前正在抢购澳洲小麦，以应对其他地方的作物品质下降导致全球产量不足。

根据路透社报道，全球主要粮食生产国澳洲预计将连续第二年获得丰收，而北半球的生产国则受到恶劣天气和干旱的打击。

在中澳持续的争端中，作为世界上最大的农产品进口国，中国对澳洲葡萄酒和大麦征收反倾销税，并削减了澳洲煤炭和牛肉的进口，但在小麦价格徘徊在八年高点附近之际，中国正在寻购小麦。

澳洲国民银行农业分析师Phin Ziebell说：“当涉及到中国或任何其他国家的粮食安全时，一切都为了以合适的价格获得优质小麦供应。”

“当然，他们在贸易争端上摆出了姿态，但粮食供应是关键。”

三位贸易消息人士和一位分析师受访时说，中国已成为澳洲即将收成的小麦的主要买家。在迄今已售出的2021/22作物年度约500万吨小麦当中，中国买家收购了近200万吨，这些小麦将在年底收割。

“中国买家因质量问题取消了一些法国小麦船货，他们正大举转向澳洲小麦，”一家国际食品供应公司驻新加坡的交易员说。

由于俄罗斯天气恶劣，美国和加拿大遭逢干旱，预计主要出口国的产量会减少，导致全球小麦价格在8月攀升至2013年以来最高水准。

据消息人士称，法国等出口国的质量降级，加重了中国的供应问题。中国最近几周取消了一些船货。

