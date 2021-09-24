中国教育部回应“学科类校外培训收费管理”：建立动态机制实时调整标准

针对义务教育阶段学科类校外培训收费实行政府指导价管理，中国教育部校外教育培训监管司负责人昨天指出，要坚持学科类校外培训的公益属性，并建立收费政策评估和动态调整机制，实时对收费标准进行调整。

根据澎湃新闻报道，负责人在昨天的教育部新闻通气会上说，此前国家发改委、教育部、市场监管总局联合印发的《关于加强义务教育阶段学科类校外培训收费监管的通知》规定，各地要在2021年年底之前，出台义务教育阶段学科类校外培训收费政府指导价管理的政策，并做好相关的政策衔接。

关于指导价水平，负责人表示，指导价的制定要坚持学科类校外培训的公益属性，充分考虑其涉及到重大民生的特点，以有效减轻学生、家庭教育支出负担为目标，以平均培训成本为基础，统筹考虑当地经济发展水平、学生家庭承受能力等因素，合理制定基准收费标准和浮动的幅度。同时，也要求区分线上和线下以及不同班型，分类制定标准课程时长的基准收费标准。

负责人提到，要建立收费政策评估和动态调整机制，实时对收费标准进行调整。根据这个规定，线下学科类校外培训的基准收费标准和浮动幅度，由省级发展改革部门会同教育部门制定，或经省级人民政府授权由地级及以上人民政府制定；线上学科类校外培训的基准收费标准和浮动幅度，由培训机构办学许可审批地省级发展改革部门会同教育部门制定。培训机构在政府指导的基本收费价格和合理浮动区间内，可以确定具体的收费价格。

