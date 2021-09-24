中国艺考改革 将提高文化课成绩

中国进行艺考的重大改革，要求考文化课成绩所占比例原则上不低于50%，并且在现有文化课成绩要求基础上，逐步提高文化课成绩最低控制分数线。

中国教育部官网发布《关于进一步加强和改进普通高等学校艺术类专业考试招生工作的指导意见》，要求进一步扩大省级统考范围。目前艺术类本科五个专业类中，美术学类、设计学类专业，已经实现省级统考，招生规模占比达到75%。教育部要求，到2024年，要基本实现艺术类专业省级统考全覆盖。

中国教育部还要求，2024年起，对于高校艺术学理论类、戏剧影视文学等与专业考试要求相关度不高的专业，将不再组织专业考试；对于音乐、舞蹈、表演、美术、设计等其他对考生专业能力有较高要求艺术类专业，继续组织专业考试，包括省级统考和高校校考。

2024年起，艺术类专业将分三类进行录取。第一类是不需要参加专业考试的艺术类专业，如艺术史论、戏剧影视文学等，直接依据考生高考文化课成绩、参考考生综合素质评价，择优录取。

第二类是使用省级统考成绩作为专业考试成绩的艺术类专业，在考生高考文化课成绩和省级统考成绩都达到所在省的录取最低控制分数线基础上，依据文化课成绩和省级统考成绩择优录取，其中，高考文化课成绩所占比例原则上不低于50%。

第三类是少数组织校考的高校艺术类专业，在考生高考文化课成绩达到普通类专业批次录取最低控制分数线、省级统考成绩合格且达到学校划定的最低成绩要求基础上，依据考生校考成绩择优录取。

中国教育部还要求，各省在现有文化课成绩要求基础上，逐步提高艺术类各专业高考文化课成绩录取最低控制分数线。

文件还要求建立破格录取机制，允许组织校考的高校在相关校考专业招生中，对极少数省级统考和校考成绩均特别优异的考生，制定高考文化课成绩破格录取办法。

另外，从2024年起，高校高水平艺术团不再从高校招生环节进行选拔，改由相关高校从在校生中遴选培养。

