消息：中国将战略石油储备出售给恒力石化等公司

消息人士透露，中国采取了历史性的行动平抑原材料价格，将战略石油储备(SPR)中的原油出售给一家中国石油的子公司和恒力石化。

据彭博社报道，参与此事的不愿具名官员透露，福尔蒂斯(Forties)和卡塔尔马林(Qatar Marine)原油以每桶65美元（87.84新元）的价格出售给中国石油大连石化公司，阿曼和上扎库姆(Upper Zakum)原油分别以65美元和70.50美元的价格出售给了恒力石化。穆尔本(Murban)原油没有竞价。

据报道，这是中国政府首次宣布公开出售SPR原油，通知于本月早些时候发布。而目前，随着全球紧张局势恶化，作为全球基准的布伦特原油在2018年以来高点附近徘徊。与此同时，中国政府还在投放储备金属，以遏制推动8月份工业生产者出厂价格升至13年高点的大宗商品价格涨势。

尽管周五738万桶的投放规模远低于中国的单日进口量，今年1至8月平均为1050万桶，但交易员预计接下来还会有更多次的投放。Wood Mackenzie认为，此次出售标志着中国使用储备的方式发生“重大转变”，估计本轮投放规模可能多达8250万桶。

周五所售原油的成本可能在每桶30至40美元之间，因为这些原油是在去年4月至8月期间入库的，当时油价因疫情爆发而遭受重创。溢价可能意味着政府从将原油出售给本地炼厂中获得了利润。

根据Energy Aspects Ltd.的数据，中国目前的战略储备约为2.2亿桶。