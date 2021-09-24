《人民的名义》总监制再爆王立科造谣剧组行贿官媒

中国反腐电视剧《人民的名义》总监制李学政前天（22日）称，已落马的中共江苏省委政法委原书记王立科曾想让该剧停播，今天凌晨再发文称王立科等人利用舆论包括私下造谣指《人民的名义》涉嫌“有偿新闻”，给剧组和有关部门带来很大压力。

综合《北京青年报》、微信号“政知见”的信息，李学政透露，王立科认为《人民的名义》严重抹黑和影响公安队伍的形象，但他要求“停播”时被驳回。“有关领导当时就给他顶回去了，说身正不怕影子斜，为何自己对号入座？”

李学政说，《人民的名义》剧中的政法系贪官高育良、祁同伟，就是王立科的缩影。“现在看来，他当时肯定是要慌的。”

中央纪委国家监委网站前天通报了王立科严重违纪违法被开除党籍和公职的消息。通报指出，他“从未真正树立理想信念，从未对党忠诚老实”。

“双开”通报当晚，李学政便在微博多次发文，爆料王立科当年曾利用司法资源强烈抵制《人民的名义》，引发舆论关注。

李学政称，“《人民的名义》在播出到三十几集时，《人民日报》社以及下属媒体接受了有关部门的严肃调查，内容涉嫌接受《人民的名义》剧组的‘有偿新闻’来为《人民的名义》站队宣传。其实，当年包括《人民日报》、新华社、《光明日报》等几乎所有国家权威媒体都对《人民的名义》进行了肯定和表扬，《人民的名义》没向任何媒体行贿进行自我宣传，有关部门对《人民日报》的调查结论自然是清白的。”

他指出，“进行举报的始作俑者就是来自于江苏王立科等人。尽管这种阻挠破坏手段没有实质影响《人民的名义》的播出，但在媒体界确实给我们带来了极大的压力。关于当时的这些问题，我想《人民日报》社和有关部门应该不会忘记。”

李学政披露了王立科为抵制《人民的名义》所采取的手段包括：下令从电视剧“鸣谢”名单中删除所有支持摄制工作的江苏省政法系统相关部门、向有关部门领导强烈反映电视剧的“危害性”并争取“停播”等。

《人民的名义》由最高人民检察院影视中心牵头制作，金盾影视中心、江苏省委宣传部、上海利达影业有限公司、弘道影业有限公司等联合出品，李路导演、周梅森编剧，于2017年3月28日首播，并一度高踞收视榜首，全网播放量突破10亿。

该剧以检察官侯亮平对贪污贿赂案的调查为线索，讲述了以H省为核心的各派政治势力的权力纷争，以及底层百姓在其中的起落沉浮，是对中国政治生态的“全景式”描绘。