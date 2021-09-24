习近平与阮富仲通话 强调中越在国际事务上加强协调配合

中共总书记、中国国家主席习近平今天（24日）同越共总书记阮富仲通电话。习近平强调，双方要加强国际和地区事务协调和配合，维护南中国海和平稳定，反对冠病溯源政治化。

据新华社报道，习近平说，捍卫共产党执政安全和社会主义制度安全，是中越双方最根本的共同战略利益。双方要开展好理论研讨、干部培训、地方党委合作等机制化交往，深化两党两国对口部门交流互鉴，加强舆论引导。双方要加快发展战略对接，打造新的合作亮点，让两国人民有更多获得感。

习近平强调，双方要加强国际和地区事务协调和配合，维护南中国海和平稳定，反对冠病溯源政治化，践行真正的多边主义，推动构建人类命运共同体。

越通社尚未发布两人通电话的信息。据新华社的报道，阮富仲表示，当前越中两党两国关系保持良好势头，高层交往密切，经贸合作快速增长。越方高度重视并始终将发展越中全面战略合作伙伴关系作为头等优先，感谢中方为越方抗击疫情和恢复经济社会发展提供的宝贵支持与帮助。越南共产党愿同中国共产党加强党际交往，增进政治互信，深化治党治国经验交流，推动双方在经贸、抗疫、人文、地方等各领域加强互利合作，促进双方社会主义事业和两国关系不断发展，共同促进本地区和世界和平稳定。