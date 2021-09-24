恒大美元债转跌 因到期债付息仍无着落

深陷债务漩涡的中国恒大集团周四到期的美元债付息仍无着落，恒大美元债在快速反弹后周五再次转跌，在公司依旧没有实质性化解债务方案前投资者疑虑难消。不过其他内地房企债走势尚属平稳。

据路透社报道，应于周四付息的2022年3月23日到期的中国恒大美元债（票面利率8.25%）每1美元（1.36新元）最新买价29.935美分，上日曾反弹至32美元上方。2022年10月24日到期的恒大地产美元债（票面利率11.5%）每1美元最新买价跌至17.885美分，上日最高曾升至21美分左右。

两位知情消息人士周四透露，中国恒大的一些境外债券持有人在美国时间周四的最后期限前没有收到到期票息。目前外界愈发担心恒大的命运。中国恒大还有一期美元债将于9月29日付息。

其他房企美元债方面，2023年8月2日到期的富力地产美元债（票面利率11.75%）每1美元最新买价为73.938美分，较上日继续小涨。2025年11月11日到期的佳兆业美元债（票面利率11.75%）每1美元最新买价升至81.64美分，亦稍高于上日。

恒大周二早间发布公告称，所发公司债“20恒大04”将于9月23日（周四）付息，付息方法已通过场外方式协商解决。这令此前对该期债可能出现付息违约的忧虑暂时得到缓解。

境内债市此前也出现过因发行人有还款压力，其债券付息或还本采取与持有人协商的方式完成。

恒大集团周三深夜召开“复工复产保交楼”专题会，集团主席许家印要求全集团“把一切精力都投入到复工复产保交楼上”，全力以赴抓好复工复产、千方百计保交楼。这是在周二中秋节发出致全体员工信称恒大一定能尽快走出至暗时刻后，许家印再度发声寄望稳定信心。