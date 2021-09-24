美加速研发无人舰艇 或在日部署对抗中国

美国海军正在加速研发可无人航行参与作战的舰艇。无人舰艇被视为对抗在印度太平洋威胁美方海上优势的中国海军的王牌，未来或与有人舰艇编成混合舰队。有专家认为，美国在日本部署无人舰艇的可能性较大。

据共同社报道，美国构建与日本、印度、澳大利亚的“四边机制（Quad）”以及与英国、澳大利亚的“AUKUS”安全框架，无人舰艇是对中国在外交和军事两个层面进行牵制动作的一环。

五角大楼本月公开了在“幽灵舰队计划”名下研发的无人舰艇发射导弹的视频。

美国海军作战部长吉尔迪（Michael Gilday）上将6月在美国国会听证会上说：“到2030年代中期或许舰队的约三分之一都将是无人舰艇。”他并期待无人舰艇能更有效地对抗中国与俄罗斯。

无人舰艇无需设船员居住区域，可节约建造费并实现小型化，也可解决人手不足的问题，并替代船员负担较重的辛苦、脏乱且危险的任务。

美军不仅演练了小型无人舰艇，还实施了“幽灵舰队”从墨西哥湾至加州的试航。虽然途中在巴拿马运河切换为手动操控，但约8000公里航程的98%均为自动操控。

美方高度关注中国。据估算，中国海军截至去年底拥有舰艇360艘，到2030年将发展至425艘。美海军仅拥有300艘左右，舰队规模上已将世界第一的宝座拱手让与中囯。

共同社评论说，由于美国的战力还被大西洋一侧分散，中国在印度太平洋的优势提升已势不可挡。哈德逊研究所高级研究员克拉克说，一旦无人舰艇投入实用，预计将部署在靠近中国的日本或关岛。

