下午察：澳门博彩法修法的背后

澳门特区政府本周一（20日）召集了当地博彩业者，就上周二（14日）突然宣布的修改《娱乐场幸运博彩经营法律制度》（俗称“博彩法”）一事展开咨询。

澳府14日当天已称将在为期45天的公开咨询期间，进行一场博彩企业及中介人业界专场咨询会、四场公众咨询会，就修改“博彩法”广泛听取社会各界意见。

但据英国《金融时报》报道，本周的这场会议召开得如此突然，以至于继承已故赌王何鸿燊澳博王国的何超琼、何超凤，以及何鸿燊之子、新濠国际主席何猷龙，均因故无法及时赶回到澳门。

澳门一些媒体在网上直播了此次会议，足见公众对这场会议的关注。毕竟，截至2020年底，澳门博彩业就业人口8万余人，是整体就业人口的17%左右；2019年特区政府总收入1335亿澳门元，其中博彩税收就占了70%至80%。

不过，不愿具名的行业人士事前已经预计，这次会议不会有太多建设性，更多是政治姿态。果然，根据媒体报道，对于投资者关心的主要问题，例如当局将如何直接监管澳门赌场，如何提高澳门本地人在博彩公司的所有权，以及澳门六家运营商的牌照在明年6月到期后将面临何种新条件，会议没有给出多少细节。

六家博彩运营商在会上均表态支持官方修法，并称愿意配合政府开拓非博彩类的多元化经营。《金融时报》更是形容，赌场经营者在周一的咨询中表现得很“腼腆”；反而是为赌场豪客提供服务和借贷的博彩中介商更加勇于发问，问了一些尖锐的问题，如要求当局对哪些行为被视为非法现金存款，哪些活动视为洗钱予以更明确的定义。

澳门博彩控股、银河娱乐集团、金沙中国和美高梅中国控股过后告诉彭博社，他们将在晚些时候以书面形式提交详细意见，但没有给出具体时间表。

“博彩法”修什么？

澳门特区政府14日公布的“博彩法”修法咨询文本，提出九项咨询重点，包括经营娱乐场幸运博彩的批给数量；批给期限；增加对承批公司监管的法定要求；雇员保障；强化对承批公司、博彩中介人及合作人的审查机制；引入政府代表；推动非博彩元素的项目；社会责任；明确刑事责任及行政处罚制度等。

澳门博彩顾问公司IGamiX执行合伙人李忠良接受英国广播公司中文网采访时指出，九项咨询重点当中，“增加对承批公司监管的法定要求”建议增加澳门永久性居民股东比例，向股东分派利润时须事先获得特区政府许可，“引入政府代表”建议向博彩企业委派政府代表即官方董事，是这次咨询最引起业界不安的三大元素。

这是因为，这三大元素都可能会造成博彩运营商权益被摊薄，日常运作受外来干涉，赌场收益可能会下跌。

有的评论指这些新规是从外国股东手中夺取利润丰厚的行业的控制权，更夸张的说法甚至认为博彩运营商将在无形中“国有化”。

投资者上周因此急急抛售濠江股份，美资赌股首当其冲，永利、美高梅中国及金沙中国股价重挫27%至32%，华资控股的银娱、澳博及新濠跌幅也达两成或以上。

长期观察者相信，主导这次修法的绝对是北京，而这一系列拟议的新规，其来有自。

澳门赌权竞标“武器化”？

目前澳门幸运博彩业分“三主三副”牌照，将在2022年6月26日同时到期，持有“主牌”的包括已故“赌王”何鸿燊的澳门博彩控股所持有的澳娱综合度假，香港商人吕志和持有的银河娱乐场，和美资永利度假村（Wynn Resorts）。

三个“副牌”的经营者分别为美资与何鸿燊二房长女何超琼合资的美高梅金殿超濠（MGM Grand Paradise），美资拉斯维加斯金沙集团（Las Vegas Sands）旗下威尼斯人（The Venetian Macao），和何鸿燊二房儿子何猷龙的新濠博亚（Melco Resorts）。

据报道，北京本来只允许澳门增发赌牌至三个，结果特区政府利用“行政长官批示”来衍生出三个“副牌”，六牌中两个半还是美资，这不但一直被澳门内部质疑其合法性，北京也同样不满，在近年中美关系紧张的背景下显得尤其敏感。

有分析人士推测，北京此前让澳门暂不处理赌牌重新竞投，以观望与美国特朗普政府的紧张关系如何发展，结果到拜登新政府上台后，中美关系仍没什么变化，因此决定现在是时候“向前看”。在澳门新一轮赌牌竞投中，外资博企的风险明显高于本土博企，然而美资博企恐怕已十分依赖澳门，恐怕难以抽身而去，重新开始。

《华尔街日报》即指出，冠病疫情暴发前，拉斯维加斯金沙集团和永利度假村在2019年的收入当中，约70%来自澳门。拉斯维加斯金沙今年3月份更出售了其内华达州的物业，主要依靠澳门和新加坡来实现增长。

有舆论因此主张把澳门赌权竞标“武器化”，以对付美国。

不让钱飞出澳门

澳门赌场长年以来为中国大陆特定阶层人士提供了资本外流的途径，北京一直在稳步收紧控制。

北京尤其不满的是美资博企股东从澳门赌场的营收获利，认为美资博企赚到的钱，其实是中国大陆民众的赌资，应该保留在中国国内。

一名澳府前官员和一名澳门赌场高管受访时说，北京总觉得美资博企没有留下足够的钱，而是将其利润“重新分配”给母公司，很多钱都回到了美国的股东手中，因此希望澳门找到办法不让钱飞出澳门。分析人士相信，澳府未来不会完全阻止博企分红，但不可“过火”。美资赌场未来可能不得不改变公司架构，使其更“中国化”。

澳门经济的转型

降低澳门经济对博彩业的依赖、促进澳门产业多元化发展是北京多年来的目标。北京最近就宣布，澳门将参与对广东省横琴岛的开发，试图为澳门提供更多的经济增长空间。

澳府博彩法修法咨询文件中的“推动非博彩元素的项目”也指出中共中央、中国国务院《粤港澳大湾区发展规划纲要》提及澳门要建设世界旅游休闲中心，也有推动经济适度多元的社会责任，“因此，助力体育旅游、文化旅游的兴起，支持引入与博彩相关的制造业落地本澳，发掘新兴产业，举办各类型的国际或知名盛事及比赛等，将会是未来对非博彩元素项目的重点探究方向”。

澳门赌场进行非博彩投资因此看来势在必行，新濠博亚就在广东中山投资了一个非博彩度假村，而银河在附近的横琴也有一块地块。虽然投资效益还属于未知，这可能意味着澳门赌场的分支机构未来将更加独立于其美国母公司。