与美司法部达成协议 孟晚舟获释

中国华为公司首席财务官孟晚舟引渡案出现突破性进展。一名加拿大法官当地时间周五（24日）签署了孟晚舟的释放令，取消保释条件，在近三年的居家监禁后，孟晚舟终于获准返回中国。

综合路透社、法新社、南华早报及加拿大广播公司报道，此前，美国司法部周五称，已与孟晚舟达成暂缓起诉协议。

暂缓起诉协议将有效到明年12月1日，释放孟晚舟的条件是她同意对案件进行“事实陈述”。

在加拿大温哥华通过视像方式出席美国纽约联邦法院的聆讯时，孟晚舟并未认罪，但作为协议的一部分，她承认提供了“明知虚假的陈述”。

在近三年的居家监禁后，孟晚舟终于获准返回中国。图为孟晚舟当地时间周五（24日）在听证会结束后离开法院。（路透社）

美国助理检察官大卫·凯斯勒(David Kessler)在听证会上对法官说，美国联邦检察官与孟晚舟达成暂缓起诉协议。根据其中的条件，美国政府将在2022年12月1日，即暂缓期结束时撤销对她的指控。

美国司法部还将撤回将孟晚舟从加拿大引渡到美国的要求。代理美国检察官妮可·博克曼 (Nicole Boeckmann) 说：“孟晚舟在一项欺诈一家全球金融机构的计划中扮演了关键角色。”

孟晚舟当地时间周五（24日）在法庭外讲述她被居家监禁的经历。（路透社）

孟晚舟周五下午亲自到不列颠哥伦比亚省最高法院出庭，不列颠哥伦比亚省最高法院助理首席法官霍尔姆斯（Heather Holmes）签署了释放她的命令，正式结束了加拿大对她的诉讼。

在听证会结束之前，霍尔姆斯对孟晚舟说，“你在整个诉讼过程中一直保持合作和礼貌，法庭对此表示赞赏和感谢。”

孟晚舟随后在法庭外的发表的声明中对法官霍尔姆斯在整个法律程序中的公正性表示感谢，她还说，赞赏法院的专业精神和加拿大政府对法治的维护，也感谢加拿大人民和媒体的包容，“对造成的不便表示抱歉。”

她说，“过去三年中，我的生活发生了翻天覆地的变化，” “这对作为母亲、妻子的我来说是个破坏性的时期……但我相信每片乌云都有一线希望。这真的是我生命中的一次宝贵经历。我永远不会忘记从世界各地的人们那里收到的美好祝愿。”

她还补充说：“困难越大，成长就越大。”

孟晚舟离开法庭时拥抱了为她鼓掌的律师和支持者，其中包括中国驻温哥华总领事佟晓玲。

孟晚舟当地时间24日在加拿大温哥华通过视像方式出席美国纽约联邦法院的聆讯。图为法庭画像。（路透社）

孟晚舟于2018年12月1日在温哥华机场过境时被加拿大警方依据美国司法部的要求逮捕，当时美国指她在华为的伊朗业务问题上误导汇丰银行，导致汇丰违反美国对伊朗的制裁令，以此要求加拿大逮捕孟晚舟并引渡至美国。

加拿大司法部随后于2019年3月1日就孟晚舟引渡案签发授权进行令，开启了超过两年的案件审讯过程，也掀起中国与加拿大之间越演越烈的司法与外交博弈。

孟晚舟被捕后，加拿大原外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）同月因“涉嫌从事危害中国国家安全的活动”在中国被捕。

他们于今年3月在中国受审，中国法庭上个月判定斯帕弗犯为境外刺探、非法提供国家秘密罪，判处入狱11年，康明凯的案件则还未宣判。

加拿大总理特鲁多当地时间周五说，两名被北京拘留超过千日的加拿大公民已在加拿大驻华大使巴顿的陪同下离开中国，并将于当地时间周六早些时候返回加拿大。

特鲁多在渥太华说，“这两个人经历了难以置信的艰难磨难，” “在过去的1000天里，他们展示了力量、毅力、韧性和优雅。”