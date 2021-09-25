外媒：孟晚舟已启程返回中国

华为首席财务官孟晚舟当地时间9月24日与美国司法部门达成延期起诉协议后，加拿大法院同日结束对孟晚舟的引渡聆讯。据外媒报道，孟晚舟已起程返回中国。

据法新社报道，孟晚舟在美国的聆讯结束后，加拿大政府代表律师随即向温哥华不列颠哥伦比亚省法院申请撤销将她引渡到美国的要求，并获最高法院副首席大法官霍姆斯（Heather Holmes）批准，当庭释放。

霍姆斯向孟晚舟说，她在庭上非常合作和有礼，因此法院表达谢意。加拿大司法部则指，孟晚舟可以随时返回中国，同时重申加拿大是法治国家，而在整个司法程序中，她一直获当地法律保障的公平审讯。

孟晚舟被指涉嫌隐瞒公司与伊朗有生意往来，误导汇丰银行，被美国司法部起诉电汇欺诈罪。她在2018年12月在温哥华机场过境期间，加拿大当局应美国要求扣留至今。期间她一直否认控罪。

她在9月24日以视像方式出席美国纽约法院的聆讯，并与司法部达成14个月的“延期起诉协议”（Deferred-Prosecution Agreement, DPA），直到2022年12月为止。孟晚舟并未认罪，但作为协议的一部分，她承认提供了“明知虚假的陈述”。

布鲁克林（Brooklyn）地区法院法官唐纳利（Ann Donnelly）裁定，接受孟晚舟的延期起诉协议，批准她的具结保释条件。