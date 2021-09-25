中国驻日使馆促日本妥处CPTPP涉台问题

台湾22日申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP），获日本官方高调支持，中国大陆驻日使馆表示强烈不满和坚决反对，已向日方“严正交涉”，敦促日本慎重妥善处理CPTPP涉台问题。

中国大陆驻日本大使馆网站昨天（24日）以发言人答问形式回应说，坚决反对任何国家与台湾进行官方往来，坚决反对台湾加入任何官方性质的协议和组织，反对民进党当局以经贸为由拓展所谓“国际空间”，进行谋“独”活动。

发言人强调，台湾问题事关中日关系政治基础，日本在台湾问题上接连出现的消极动向损害两国政治互信，敦促日本在台湾问题上信守承诺，慎重妥善处理CPTPP涉台问题，避免给中日关系带来进一步损害。

中国大陆本月16日宣布正式申请加入CPTPP，台湾则在22日以“台澎金马个别关税领域”名义申请，在美国纽约访问的日本外长茂木敏充前天对台湾申请加入CPTPP表示欢迎。

日本官房长官加藤胜信昨天也就台湾申请加入CPTPP表示，“协定规定新加入的对象为国家或单独关税区。台湾加入TPP在协定上是可能的。”

中国大陆外交部发言人赵立坚前天已强调，台湾是中国的一部分，坚决反对台湾加入任何官方性质的协议和组织。

台湾外交部随后驳斥说，中华人民共和国一天都没有统治过台湾，无权置喙台湾参与区域经贸机制。

