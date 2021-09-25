青少年模式限制可绕过 抖音称正改进

中国短视频平台抖音的青少年模式强制14岁以下的实名用户每天只能使用40分钟。但有中国网民发现，有方法可以绕过这一限制。抖音回应称，目前正在改进。

据澎湃新闻报道，有网民发现，处于青少年模式的用户，使用抖音40分钟后，可以通过卸载、重装应用的方法，绕过时间限制，再用40分钟。通过不断使用上述方法，便可绕过时间限制。

抖音9月18日在官方微信号发布通知说，抖音在六一国际儿童节前，宣布将14岁以下用户全部纳入青少年模式。这项举措落地后，14岁以下实名用户已全部进入青少年模式，无法自行退出，未来新注册用户也将直接进入。

中共中央网信办7月21日起启动“清朗·暑期未成年人网络环境整治”专项行动，聚焦解决七类“网上危害未成年人身心健康的突出问题”，其中一类就是防沉迷系统和青少年模式效能发挥不足问题。

澎湃新闻的记者发现，另一个短视频平台快手的青少年模式，也有同样的漏洞。

抖音相关负责人回应称，抖音官方已推出了“DOU来找bug”征集活动，表示如果用户发现有什么漏洞，都可以告诉平台。

抖音透露，已有山西临汾的王先生在9月23日下午14:33:13填写问卷，这位用户表示，“在青少年模式下，卸载抖音，重新下载后可以继续使用四十分钟，如此可以重复使用。”

抖音称，目前产品正在改进中。