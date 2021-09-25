美司法部：孟晚舟承认误导金融机构

在加拿大释放孟晚舟之际，美国司法部周五发表了题为“华为首席财务官孟晚舟承认误导全球金融机构”的新闻稿。

美国纽约东区代理检察官妮可·博克曼（Nicole Boeckmann）在新闻稿中说，“在签订暂缓起诉协议时，孟晚舟已经为她在实施欺骗全球金融机构的计划中所扮演的主要角色承担责任。”

博克曼称，“她（孟晚舟）在事实陈述中的承认证实，在担任华为首席财务官期间，孟晚舟就华为在伊朗的业务运营向一家金融机构的高级主管作出了多项重大失实陈述，以努力维护华为与该金融机构的银行关系。”

博克曼说，“孟晚舟所隐瞒的关于华为在伊朗业务的真相，对该金融机构决定继续与华为的银行关系非常重要。孟晚舟的承认证实了政府在起诉这一金融诈骗案中的指控关键：孟晚舟和她的华为员工参与了一项协同努力，就华为在伊朗的活动，欺骗全球金融机构、美国政府和公众。”

新闻稿也引述美国司法部国家安全司代理助理司法部长马克·J·莱斯科（Mark J. Lesko）说，“这项暂缓起诉协议将让加拿大正在进行的引渡程序的结束，否则该程序可能会持续许多个月，甚至几年。”

他称，“我们非常感谢加拿大司法部在这次引渡中的专注工作，以及其对法治的坚定坚持。”