国民党主席选举民调：张亚中朱立伦相差不到一个百分点

国民党党主席选举今早（25日）开始投票，昨晚出炉的最新民调显示，候选人张亚中与朱立伦的支持度分别是28.4%、29.3%，仅相差不到一个百分点。现任国民党主席江启臣则只拿到18%的支持率，落后两人至少10%。

据上报报道，民调结果显示，朱立伦获240票，占29.3％；候选人张亚中232票，占28.4％；江启臣获得147票，占18.0%；卓伯源15票，占1.8％。其中张亚中与朱立伦，支持度仅仅差不到一个百分点。

趋势民调在9月22日、23日进行问卷调查，有效样本818人，在95%的信心水准下，抽样误差在正负3.4个百分点之内。

另外，趋势民调统计，818名受访的国民党员当中，有近六成、共483人表态，25日一定会参加国民党党主席投票；另有53人表示一定不会参加，占6.5％。

这份民调调查范围包括全台湾各县市国民党员，其中双北市表态选民约占13.5%、11.6%，高雄市则有12.8%选民表态，至于台中市、台南市表态选民数较低，各约9.7%、7.3%，六都之一的桃园市则有7.5%选民表态。

国民党主席选举今天投票，约37万党员拥有投票权。投票时间为今天上午8时至下午4时，全台共分422个投开票所，投票结束后随即开票。

国民党党务人士说，今天天气不错，预估投票率会有五成左右，最快下午6时结果就会出炉。

据《联合报》报道，朱立伦上午到三重义天宫投票，他说，若他当选会团结全党枪口对外，这也是他参选最重要的原因，他呼吁最后关键时刻每名同志都出来投票，表达最国民党的支持。

江启臣在台中市丰原区党部完成投票，他说，基层党员期待国民党可以更团结，在一次次教训后记取教训，希望这次做出最佳典范，党内可以竞争，选完更能相互整合、实际行动来团结，不能光靠嘴巴说。

在台北市投票的张亚中说，谁当选党主席，都会给国民党带来新面貌，期待选后国民党能产生新论述与新方向，党内竞争是好事，但选后要团结与合作。

在家乡彰化的投票所投票的卓伯源也表示对选举结果深具信心，他如果当选定可团结整个党。