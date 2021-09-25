孟晚舟包机上感言：中国红照亮至暗时刻

华为首席财务官孟晚舟当地时间9月24日与美国司法部门达成延期起诉协议后，已乘坐中国政府包机航班CA552从温哥华起飞，今晚（25日）抵达深圳。

中国官媒央视新闻客户端刚刊登了孟晚舟在包机上发布的感言。

孟晚舟说：“没有强大的祖国，就没有我今天的自由”，孟晚舟记述了她在加拿大1028天中的诸多苦恼，并称“正是那一抹绚丽的中国红，燃起我心中的信念之火，照亮我人生的至暗时刻，引领我回家的漫长路途。”

孟晚舟在中国政府包机上发布的感言全文：

月是故乡明，心安是归途

舷窗外一片漆黑，机翼上的航行灯闪烁不停，在寂静的夜空中，这些许的微光显得格外温暖。

此刻，我正飞越北极上空，向着家的方向前行，马上就要投入伟大祖国母亲的怀抱，阔别三年的祖国已在天涯咫尺。近乡情更怯，不觉间泪水已模糊了双眼。在中国共产党的领导下，我们的祖国正在走向繁荣昌盛，没有强大的祖国，就没有我今天的自由。

往事一幕幕闪过，恍若隔世，却又历历在目。过去的1028天，左右踟躇，千头万绪难抉择；过去的1028天，日夜徘徊，纵有万语难言说；过去的1028天，山重水复，不知归途在何处。“没有在深夜痛哭过的人，不足以谈人生”，一次次坠入深渊，又一次次闯入暗夜，曾让我辗转难眠，更让我刻骨铭心。泪水抱怨化解不了愁苦，伤春悲秋翻越不过泥泞，与其困顿挣扎，不如心向阳光，冲出阴霾。有些风浪，难免艰险，唯有直面才能扬帆远航；有些抵达，难免迂回，历尽波折终会停泊靠岸。无数次奔跑，无数次跌倒，唯有此次让我倍感坚强；无数次出发，无数次归家，唯有此次让我热泪盈眶。万家灯火总有一盏给我温暖，浩瀚星河总有一予我希望，感动于心，感激于情。

我们祈祷和平，幸运的是，我们生在一个和平的时代；我们崇尚伟大，可贵的是，我们生在一个伟大的国家。成长在改革开放时期的我，亲眼目睹、亲身经历了共产党领导下的中国和中国人民是如此伟大，全体同胞数十年如一日地艰苦奋斗，让我们的祖国走向繁荣富强，人民迈向共同富裕，为世界的和平与发展做出巨大的贡献。

感谢亲爱的祖国，感谢党和政府，正是那一抹绚丽的中国红，燃起我心中的信念之火，照亮我人生的至暗时刻，引领我回家的漫长路途。感谢亲爱的家人们，与我一起经历风雨，见证岁月，安放我所有的喜乐苦悲。是你们的遥遥相伴，陪我越过层层山丘；是你们的默默守护，带我跨出丛丛荆棘。感谢亲爱的伙伴们，有一种浪漫叫并肩作战，有一种纯粹叫全力以赴，有一种果敢叫奋不顾身，回首此间，满是静水流深的情义和雷霆万钧的担当。感谢亲爱的同事们，虽然分别已久，你们的真挚鼓励和持续坚守，让我们始终风雨同舟，艰难征程波澜壮阔，赤诚初心历久弥坚。感谢所有关心我的你和你们，就算素未谋面，你们的浓浓情意、切切问候和深深祝福，如一道彩虹，斑斓了坎坷路途上的一隅天空。

午夜梦回，最是心底那一轮明月，那一江春水，那一缕乡愁，亦是我滞留他乡三年每分每秒的心灵归宿。秋风掠过，登机前，温哥华已需寒衣加身。此时，祖国的秋日正是天朗气清、暖阳和煦，期待一年好景致，再赏橙黄橘绿时。祝愿祖国母亲生日快乐！

回家的路，虽曲折起伏，却是世间最暖的归途。