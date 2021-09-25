中国代表促尽早启动落实涉朝决议可逆条款

中国常驻维也纳联合国代表王群当地时间24日向媒体表示，尽早启动落实涉朝决议可逆条款是打破朝核问题僵局的有效途径。

据新华社报道，国际原子能机构大会24日协商一致通过“执行国际原子能机构和朝鲜民主主义人民共和国与《不扩散核武器条约》有关的保障协定”决议。与此同时，《全面禁止核试验条约》组织筹委会第12届促进条约生效大会暨条约签署25周年纪念大会发表最后宣言。上述两份文件均采纳中国代表团建议，首次写入了联合国安理会涉朝决议可逆条款的内容。

对此，王群当天向记者说，可逆条款于2006年在联合国安理会决议中即已提出，这是首次将上述条款写入两大国际组织的重要文件。这反映了国际社会推动早日解决朝核问题的呼声和诉求，也体现了中国长期以来践行相互尊重、合作共赢的国际关系理念得到国际社会的广泛拥护。

他说，施压和制裁解决不了问题。有关涉朝决议可逆条款要求，“继续审议朝鲜的行动，并根据朝鲜遵守情况，视需要加强、修改、暂停或解除这些(制裁)措施”，这给朝核问题的政治解决预留了出路。

王群指，当前形势下，尽快启动涉朝决议可逆条款的落实，符合联合国安理会决议精神，有利于缓解朝方的人道和民生形势，更有利于为半岛问题的政治解决创造条件、注入动力。