新央企中国电力装备集团成立

中国千亿级新央企、中国电力装备集团有限公司今天（25日）正式成立，

中国国资委网站今天发布了组建中国电气装备集团有限公司的公告，公告说，中国电气装备集团有限公司由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责，列入国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业名单。

根据公告，中国国家电网有限公司所属相关企业、中国西电集团有限公司整体划入中国电气装备集团有限公司，西电集团有限公司不再作为国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业。

据澎湃新闻报道，国务院国资委党委书记、主任郝鹏今天在于上海举行的成立大会上说，组建中国电气装备集团是推动中国装备制造业高质量发展的重要举措和实际行动，要心系“国之大者”，建设世界一流输配电装备集团，聚力科技创新，强化关键核心技术攻关，打造输配电装备制造产业链链长。

上海市委副书记、市长龚正说，中国电气装备集团在上海成立，是上海装备制造业加快发展的大事，必将有力推动产业转型升级，为实体经济做实做强做优注入新的动能，上海将积极配合国务院国资委，充分发挥上海的综合优势，全力支持中国电气装备集团落地运营、深耕上海、创新发展。

此前据第一财经报道，中国西电在本月14日已公告说，西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合，新设由国资委代表国务院履行出资人职责的新公司。但当时的公告没有提及重组后新公司的名称。

厦门大学能源政策研究院院长林伯强当时说，重组目的是为了做强做大，同时有利于“双碳”目标的实现。原国家电网规划专家组成员曾德文也认为，通过重组可以实现电力装备企业的优势互补，让中国电力装备行业实现高质量发展。

中国国资委的数据显示，中共十九大以来，中央企业集团层面战略性重组加快，先后完成了一批资产规模大、影响深远的重组项目，共涉及六组12家中央企业。

林伯强说，在“碳达峰、碳中和”战略目标下，由于风电和光伏均具有间歇性、不稳定等特点，电力装备产业未来具有良好的发展前景。

曾德文说：“多年来中国的电力装备力量过于分散，不利于在海外的竞争。但通过此次重组，新公司的实力将大不一样。”