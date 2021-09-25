台高中男生打疫苗崩溃尖叫

台湾开始在校园施打BioNTech（简称BNT，辉瑞／复必泰）疫苗，网络疯传一名高中男生因害怕打针而放声尖叫求饶的视频，不到一天观看次数破百万。据报道男生是自愿接种，但是非常害怕打针。

据台湾中时新闻网报道，有网友在抖音上分享的视频显示，台北市某市立高中一名高中男生准备要打疫苗，护理师才推著疫苗小车到他的座位旁边，他就开始哀嚎“等一下，先等一下啦”、“不要太急啦”，接着便是一连串惨烈尖叫声，让周围的同学忍不住偷笑，还拿出手机录影。

男生的尖叫声也吸引周围的医护人员与志工上前关心，最后除了负责打疫苗的护理师之外，还出动四位志工协助安抚他的情绪。

从视频中可见，其中一名志工捂住男生的眼睛，让他不要看，一人抱着他，叮嘱他不要乱动，另一人则直接压住他的头，还有一人则在前方说话引导他深呼吸。在众人努力下，男生最终成功接种疫苗。

该校校长说，施打过程其实蛮顺利的，这名高三学生平常就爱搞笑、个性幽默风趣，一开始大家还以为他在嬉闹，结果护理师发现他肌肉僵硬且浑身发抖，才知道他很怕打针。

校长还说，这名学生是自愿施打疫苗，打完后休息一下就没事了。事后询问当事者，是否介意同学把他的打针视频发上网，他也说不介意，还一直强调自己没事，只是太紧张。

男生打疫苗的视频在网上爆红，超过百万人浏览，90多万人点赞，还有数千名网友留言开玩笑说，“打完针直接变成风云人物”、“志工阿伯直接走过来压头，真的笑死”。

