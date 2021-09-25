清华大学将压缩文科博士生规模

中国著名高等学府清华大学将控制文科的学科规模、压缩文科博士生规模。

据清华大学官网本月20日发布的新闻稿，清华大学校长邱勇17日在清华大学文科工作会议上说，在新的发展阶段，清华文科发展要有新的目标与定位，突出目标导向，要自信从容，实现文科的高质量发展，要长远规划，到2030年实现清华文科综合实力的显著提升。

回望清华文科95年的发展，邱勇总结了两个突出特点，即大师云集与“中西融会、古今贯通、文理渗透”的办学风格。

邱勇说，正是因为清华文科的发展，清华才成为一流的综合性大学，文科发展让清华变得更人文，更人文的清华也让清华更创新、更国际。

邱勇针对未来文科建设工作提出10点要求，包括控制学科规模，率先建立内部结构调整机制；压缩博士生规模，提高培养质量；形成清华的文科文化与文科特色，坚持“文理渗透、理工结合”的特色；持续扩大文科影响力，突出清华文科的学术高度；推动文科实现内涵式高质量发展等。

清华校党委书记、文科工作领导小组组长陈旭也在会上对清华文科发展建设提出要求，包括进一步提升对文科发展的政治属性、政治要求的认识，深入贯彻落实中共总书记习近平要求，在文科发展中努力出人才、出成果、出经验、出示范，向“旗帜”“标杆”的高标准努力。

文科和理科哪个更重要的争论在中国互联网时有发生。中国央行今年4月曾发表一份有关人口转型问题的报告，其中提及东南亚国家掉入中等收入陷阱原因之一是”文科生太多“，由于这些国家的前车之鉴，中国从人口政策角度看“应该重视理工科教育”。

“文科生太多”的说法当时一度成为舆论热点话题，大部分网友对此持批评态度，认为这种观点“肤浅”且“误国”。

