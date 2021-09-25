日本《迪迦奥特曼》疑在中国全网下架

在中国深受欢迎的经典日本特摄剧《迪迦奥特曼》昨天（24日）在各大视频网站“消失”，疑遭全网下架。

据观察者网报道，今年9月是1996年版《迪迦》开播25周年，但昨天下午网友却发现剧集疑遭全网下架，央视频、腾讯视频、优酷视频、爱奇艺视频、B站等多个视频网站均显示该剧集无搜索结果或无法播放，其余奥特曼系列，如泰罗、盖亚、雷欧等还可以正常观看。

作为“奥特曼”系列中最受中国观众喜爱的角色之一，《迪迦》在评分网站豆瓣的评分曾高达9.4分，但目前《迪迦》的豆瓣条目处于无法显示状态，搜索结果均为剧场版内容。

《迪迦》的突然下架让不少观众感到意外，消息也很快登上微博热搜。

据报道，多家视频网站对《迪迦》无法观看的回应说法不一，优酷线上人工客服表示《迪迦》因内容调整优化暂无法观看，腾讯客服回复称受版权及合作期限影响，平台会不定期下架部分影片，B站和爱奇艺客服则称具体情况以站内实际搜索结果为准，爱奇艺还表示没有接到相关通知。

今年4月，《迪迦》曾被江苏省消保委在《动画领域侵害未成年人成长安全消费调查报告》中点名，被指涉及持械殴打、多人恐吓、纵火爆炸等暴力情节，有网友认为剧集下架可能与此有关。

但据《现代快报》昨天报道，江苏省消保委相关工作人员对此否认，表示《迪迦》全网下架可能是相关平台的自主行为，当时这份《报告》旨在促进动画分级制度的创建，并未对涉及的动画经营相关方进行相关约谈。

奥特曼版权中国总代理“上海新创华文化发展有限公司”的工作人员也称目前对具体情况不十分了解。

值得注意的是，中国广电总局网站昨天深夜发文，广电总局网络视听节目管理负责人说，支持符合条件的互联网视听节目服务机构依法依规制作、引进、播出内容健康向上、弘扬真善美的优秀动画片，抵制含有暴力血腥、低俗色情等不良情节和画面的动画片上网播出。

文中还提到，儿童和青少年是动画片的主要受众群体，各互联网视听节目服务机构应办好“儿童频道”、“青少专区”，进一步规范节目内容，为青少年健康成长营造良好的网络视听空间。