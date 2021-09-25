朱立伦当选国民党主席 宣布“必胜蓝”来了

斩获至少超过8万票，笃定当选国民党主席的朱立伦今晚7时30分赴党中央发表胜选谈话，宣布今天晚上是民进党要担心的时刻，因为充满战力的国民党，战斗蓝、必胜蓝来了！

据ET新闻网报道，朱立伦说，他带着诚惶诚恐心情，跟所有国民党同志一起出发、努力，要感谢这一次在党内选举过程中，每一位辛苦的工作人员，让选举办得非常顺利，更感谢愿意站出来投票的党内的同志，大家都是出来捍卫中华民国。

他也表示，要团结全党每一位同志，不管支持对象是谁，都是支持国民党的候选人，大家团结在一起，不但同志要团结，还要号召打拼。他表示，已经分别致电张亚中、卓伯源，以及过去17个月最辛苦为党付出的现任党主席江启臣。

朱立伦说：“今天晚上是民进党要开始担心的时刻，今天开始我们会是一个空前团结的国民党，会是充满战斗力的国民党！”他说：“我们是团结、充满战斗力、是战斗蓝，追求必胜蓝，未来每一场不管罢免案、公投案、选举，我们都不会放弃作为公民的权利，会团结起来对抗嚣张的民进党。”

他也指出，民进党或许今天还想来对国民党选举见缝插针，“我提醒，不必了，我们很快的全党就会团结再一起，共同对抗民进党，代表台湾人民让国民党强起来，打败民进党。”

朱立伦当选国民党党主席后向众人示意。（法新社）

国民党的共37万党员有资格在今天投票，在现任主席江启臣、前主席朱立伦、孙文学校校长张亚中，以及彰化前县长卓伯源这四名候选人之中，选出新任党主席。党员投票比过去踊跃，选务人士预计会达到五成投票率。

台湾民众党主席、台北市长柯文哲晚间也透过声明，祝贺朱立伦当选国民党主席，并喊话共同善尽在野监督的责任，不负人民所托。

柯文哲说，这次国民党主席选举激烈，透露对现况不满的人民殷切的期待，期盼朱主席当选后，发挥在野党实质有效监督功能，为建构更优质的政党政治、更健康的民主政治而努力，“大家共同善尽在野监督的责任，不负人民所托”。

另一方面，民进党立委林俊宪则点评，国民党选举这次出现激烈竞争，选后出现严重分裂。朱立伦的这场仗只能用“惨胜”来形容，他面对这个残局，真正的挑战还在后面。