【图集】民众聚集深圳机场迎接孟晚舟 发布 / 2021年9月25日 8:39 PM 更新 / 2021年9月25日 10:13 PM 大批民众聚集深圳机场，等待迎接华为高管孟晚舟。有保安人员在现场维持秩序。（路透社） 字体大小: 小 中 大 华为高管孟晚舟当地时间24日与美国司法部达成延期起诉协议后获释，她乘坐的中国政府包机已进入中国空域。根据深圳宝安国际机场官网信息，孟晚舟乘坐的航班CA552预计今晚21时50分才抵达，但傍晚已有不少人到机场等待迎接。他们高举横幅、标语。 另据《南方都市报》报道，孟晚舟回到深圳后，将按照中国目前的“14+7”入境隔离政策，集中隔离14天后，再加七天不限制外出的小区管理。 有民众手举“欢迎孟晚舟回家”的标语、（路透社） 从这张照片上看，机场有保安人员似乎在制止群众举起欢迎孟晚舟的横幅。但其他照片显示，多人成功展示横幅。（路透社） 民众举起横幅等待迎接孟晚舟。（互联网） 有民众在手上写着“欢迎回家”，等待迎接孟晚舟。（互联网） 深圳机场内的航班到达信息显示，孟晚舟的航班今晚21时50分抵达。（路透社） 人们在深圳机场等待孟晚舟的飞机降落。（法新社） 深圳机场的大荧幕上，也打上了“欢迎孟晚舟回家”。（路透社） 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 孟晚舟 清华大学将压缩文科博士生规模 【视频】孟晚舟一袭红裙抵达深圳机场发表感言