【图集】民众聚集深圳机场迎接孟晚舟

华为高管孟晚舟当地时间24日与美国司法部达成延期起诉协议后获释，她乘坐的中国政府包机已进入中国空域。根据深圳宝安国际机场官网信息，孟晚舟乘坐的航班CA552预计今晚21时50分才抵达，但傍晚已有不少人到机场等待迎接。他们高举横幅、标语。

另据《南方都市报》报道，孟晚舟回到深圳后，将按照中国目前的“14+7”入境隔离政策，集中隔离14天后，再加七天不限制外出的小区管理。

有民众手举“欢迎孟晚舟回家”的标语、（路透社）

从这张照片上看，机场有保安人员似乎在制止群众举起欢迎孟晚舟的横幅。但其他照片显示，多人成功展示横幅。（路透社）

民众举起横幅等待迎接孟晚舟。（互联网）

有民众在手上写着“欢迎回家”，等待迎接孟晚舟。（互联网）

深圳机场内的航班到达信息显示，孟晚舟的航班今晚21时50分抵达。（路透社）

人们在深圳机场等待孟晚舟的飞机降落。（法新社）