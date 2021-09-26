港澳办称对支联会等组织“除恶务尽”

支联会昨天（25日）以大比数通过正式解散，中国国务院港澳办发稿，形容该会为反中乱港组织，解散是必然下场，“坚决支持香港特区政府有关部门对支联会的涉嫌违法行为继续调查、依法追究到底”。

据香港01报道，港澳办发言人称，支联会由成立开始，就提出颠覆国家政权的纲领，通过造谣、诽谤和组织非法游行集会，攻击抹黑中国共产党的领导，攻击抹黑宪法所确立的国家根本制度，以此煽动民众对中国共产党和中央政府的敌视甚至仇恨，进而达到推翻中国共产党的领导和社会主义制度的目的。

发言人指，支联会长期勾结和配合外部势力，充当外部势力在香港策动“颜色革命”并利用香港对内地进行渗透、颠覆活动的“急先锋”和“马前卒”。很显然，支联会所作所为严重危害国家安全，“不是其所谓争取民主自由的幌子所能掩盖，不是其百般狡辩所能抵赖的，也不是其打悲情牌所能蒙混过去的”。

港澳办又点名支联会副主席邹幸彤，指该会及骨干成员在国安法后仍负隅顽抗，顽固奉行违法政纲，对抗警方调查，并继续以“违法达义、公民抗命”等歪理邪说煽惑市民，形容邹幸彤“直到覆灭最后一刻还大放厥词，妄言抗争到底”。

港澳办发言人称，对如此嚣张的反中乱港组织和分子，必须依法严惩、以儆效尤。随着香港拨乱反正的深入，各种反中乱港组织正纷纷作“鸟兽散”，对此广大市民拍手称快，并支持港府对这些组织依法追究，除恶务尽。

