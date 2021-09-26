广东称电力供应紧张负荷创新高 吁企业和民众减少用电负荷

中国广东省政府称，当前电力供应形势紧张，负荷已创历史新高，呼吁部分行业用户以及民众减少用电负荷。

广东省发展和改革委员会昨天（25日）在官方微信公号上发出公告，呼吁党政机关、企事业单位、商场、宾馆、酒楼、娱乐场所和写字楼等第三产业用户在用电高峰时段自觉减少用电负荷。

公告还呼吁民众将空调调到26度或以上，共同节约用电。

公告称，9月上旬以来，在副热带高压、“康森”“灿都”双台风影响下，广东省持续高温干旱，全省平均最高气温达34.4℃，比常年同期偏高2.2℃。广东省用电需求因此不断攀升，截至9月23日，全省统调最高负荷需求达1.41亿千瓦，比去年最高负荷增长11%，负荷已创历史新高。

公告也指出，目前又恰逢“金九银十”订单高峰期，尤其是二产、三产用电需求持续旺盛，省内多地工业企业已启动“开三停四”甚至“开二停五”错峰用电。

公告说，受一次能源供应、燃料价格以及机组长期顶峰发电设备存在缺陷等因素影响，省内机组发电能力有限，也造成当前电力供应形势紧张。

据路透社报道，随着“能耗双控”政策执行进一步落地，中国限电限产的波及范围明显扩大。更多上市公司发布公告披露相关影响，除了钢铁、水泥、化工等高耗能产业，甚至光伏等行业也开始受波及，部分地区甚至出现一刀切的“双控”。