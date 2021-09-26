中纪委评孟晚舟事件：须实现高水平科技自立自强

中共中央纪委国家监委称，孟晚舟事件是百年未有之大变局的一个集中缩影，并指事件的实质，是美国试图阻挠甚至打断中国发展进程。“我们必须坚定不移走自己的路，百折不挠办好自己的事，实现高水平科技自立自强，把伟大祖国建设得更加强大。”

中央纪委国家监委网站今天发文指出，孟晚舟终于回到中国，并强调这是中共中央坚强领导的结果，是中国政府不懈努力的结果，是全中国人民鼎力支持的结果。

文章称，孟晚舟事件是百年未有之大变局的一个集中缩影。孟晚舟事件的实质，是美国试图阻挠甚至打断中国发展进程。中国所作的努力，维护的不仅是一位公民的权利、一家企业的权益，更是在维护中国人民过上更美好生活、国家实现现代化的权利。

文章指出，透过孟晚舟事件，中国人民更加清晰地看到，越是接近民族复兴越不会一帆风顺，越充满风险挑战乃至惊涛骇浪。面对世界百年未有之大变局，必须坚定不移走自己的路，百折不挠办好自己的事，实现高水平科技自立自强。

文章也引述中国社会科学院工业经济研究所研究员刘建丽说：“孟晚舟事件发生在美国对华发动贸易战和科技战过程中，这一事件绝非偶然和孤立的......孟晚舟事件是百年未有之大变局下美国阻挠中国崛起的一个缩影。”

刘建丽也说，这是美国应对中国崛起过程中焦虑情绪和敌对情绪的集中反映，是新工业革命方兴未艾背景下，美国作为世界科技霸主担忧其地位发生动摇，担忧中国崛起影响其在世界政治经济秩序中的地位，从而对崛起中的发展中大国——中国进行恶意阻挠的具体表现。

文章最后指出，孟晚舟事件在一定程度上反映了中国企业在做大做强的道路上不得不面对的风浪，并强调事件表明，中国不惹事，但也不怕事。“中国人民从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家人民，也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。”

华为首席财务官孟晚舟与美国司法部达成暂缓起诉协议后前天在加拿大获释，并于昨晚返抵深圳；两名被中国拘捕的加拿大公民同日获释离开中国。