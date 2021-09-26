白皮书：新疆少数民族人口将稳步增长

中国国务院新闻办公室今天（26日）发表《新疆的人口发展》白皮书称，未来一个时期新疆人口特别是少数民族人口将保持稳步增长。

据新华社报道，白皮书介绍，1949年后，新疆人口特别是少数民族人口数量快速增长，人口素质不断提升，人均预期寿命大幅提高。今日新疆，经济社会全面发展，社会大局持续稳定，各族人民安居乐业，人口发展均衡健康。

白皮书指出，新疆的人口发展，伴随着工业化、城镇化、现代化进程，经历了高出生、高死亡、低增长到高出生、低死亡、高增长，正在向低出生、低死亡、低增长转变，是经济社会发展、政策法规实施、婚育观念转变等多重因素综合作用的结果，符合世界人口发展的普遍规律。

白皮书还指出，随着新疆社会稳定红利的持续释放，未来一个时期，新疆人口特别是少数民族人口将保持稳步增长，人口规模持续扩大，人口素质不断提高，人口流动趋于活跃。

白皮书强调，新疆人口的发展是经济社会发展的必然结果，是工业化、现代化的必然结果，是过去任何一个历史时期无法比拟的，也是任何尊重事实的人士都不会否认的。境外反华势力编造所谓新疆“种族灭绝”的欺世谎言，企图蒙蔽国际社会，误导国际舆论，阻遏中国发展进步，这种用心险恶的图谋注定不会得逞。