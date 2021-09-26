外企称感受到中国经济向内转的影响

两个商业游说团体分别发布报告称，随着中国通过保持边境关闭、越来越偏向国内公司而日益向内转，在中国经营的跨国公司正感受到影响。

据《华尔街日报》报道，上海美国商会周四（23日）发出的一项年度调查显示，在接受调查的338个会员中，有45%表示中国严格的入境相关规定对他们的业务产生了负面影响，而超过四分之一的会员表示，他们在中国的盈利能力受到了冲击。

为了严控冠病疫情，自2020年3月以来，中国的边境基本上处于关闭状态。旅行者需要政府特别批准才能入境中国，入境后还必须接受长达28天的隔离。签证的发放非常有限，许多外籍员工只能独自前往中国，无法携带家属，因为他们的家人无法获得签证。

上海美国商会董事会主席Jeffrey Lehman表示，这使得跨国公司很难从海外派员工来中国工作，包括派高级管理人员来评估中国市场，或派驻关键的工程人才。

今年，更多的受访者表示他们感受到政府对本地公司的偏向。参加上海美国商会在6月和7月进行的调查的公司中，有一半感到中国对本地公司有强烈的或一定程度上的偏向，比一年前的47%要高，特别是在技术硬件和软件、医药和医疗设备以及生命科学等领域。

尽管如此，接受调查的上海美国商会会员中，有70%预计未来三至五年内在中国业务的收入增长将超过其全球业务。

中国欧盟商会在周四发布的一份报告中也表达了类似的观点。在其年度中国建议书中，该商会警告说，国有企业在中国经济中发挥的作用似乎会增加。

中国欧盟商会主席伍德克在报告发布前召开的新闻发布会上说：“中国正努力在经济增长与控制（疫情）之间取得平衡。在目前阶段，控制（疫情）比增长更加重要。”

中国欧盟商会表示，中国的政策偏向国有企业，而不是外国企业。在医疗设备和消防设备等领域这一点尤其明显，该商会称，注意到了公共部门采购有一项“购买中国货”的政策。

中国欧盟商会还在报告中说，中国推动国家安全和自给自足的政策有可能疏远外国企业，从长远来看可能会最终损害其自身经济。

《华尔街日报》称，中国已经在采取措施消除对其他国家的依赖，同时优先考虑将中国公司和国内消费作为经济增长的主要动力。这意味着中国十年来严重依赖外国投资、人才和出口的路线发生了转变，在华经营的跨国公司担忧其技术和投资最终可能会沦为配角。

中国欧盟商会称，中国的策略可能会导致外国直接投资下降，创新步伐放缓。

伍德克称，欧洲公司还面临中国消费者中民族主义情绪的抬头，并且欧洲公司感到自己越来越容易因地缘政治因素而遭到抵制。

瑞典零售商H&M Hennes & Mauritz AB此前就在中国成为消费者抵制的对象，起因是该公司对有关中国西部棉花产区新疆强迫劳动的指控表达了担忧。

上海美国商会的调查显示，受访的零售和消费类会员企业中约有13%表示，由于中国消费者的抵制，它们已经削减对华投资计划。

这两个商会都表示，其会员企业致力在华发展，不会离开中国。上海美国商会相关调查显示，对未来五年在华商业前景持乐观态度的会员企业数目过去两年曾下降，但今年有所上升。

