中国最大比特币交易平台 暂停大陆新用户注册

中国最大的比特币交易平台火币网已暂停中国大陆新用户的注册，这是为遵守中国政府最新的加密货币禁令而采取的首批行动之一。

据彭博社报道，该交易平台已不再允许交易者使用中国大陆移动电话号码注册新账户；但新账户注册仍提供给香港用户。火币网6月份曾表示，禁止中国大陆用户交易衍生品。

据新华社周五（24日）报道，中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局10个部门，发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。中国人民银行网站当天刊登了这份由上述10个部门在本月15日发布的通知。

这项通知明确指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，相关业务活动属于非法金融活动。

对于相关境外虚拟货币交易所的中国大陆工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，将依法追究有关责任。

通知指出，要加强管理与虚拟货币相关的互联网信息内容和接入，互联网企业不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务；要加强管理与虚拟货币相关的市场主体登记和广告，企业、个体工商户注册名称和经营范围中，不得含有“虚拟货币”“虚拟资产”“加密货币”“加密资产”等字样或内容。