朱立伦回复习近平贺电：希望未来可求同尊异

中共总书记习近平今早发贺电祝贺朱立伦当选国民党主席；朱立伦在回复电文中说，深盼今后国共两党在“九二共识”、“反对台独”基础上，求同尊异。

国民党前主席朱立伦昨晚在党主席选举中胜出，习近平今早9时发贺电祝贺朱立伦，呼吁国共两党在坚持九二共识、反台独的共同政治基础上，坚守民族大义，“为台海谋和平，为国家谋统一”。

朱立伦在今早回复习近平的贺电中说，两岸关系30多年来，在国共两党不断的努力推动下，各层面的交流合作获得相当良性的进展。他批评民进党近年来采取“去中”“反中”政策，改变两岸现状，造成两岸形势险峻，使两岸人民极度不安。

朱立伦表示，两岸人民同为炎黄子孙，深盼今后国共两党在九二共识、反对台独基础上，求同尊异，增进互信融合，加强交流合作，让两岸关系和平发展继续前行。

另据《联合报》报道，国民党立委赖士葆说，乐见国共两党能有良性互动的开始，但他强调，国共彼此间的想法，还是有不同之处，朱立伦提出的求同尊异，正说明两岸制度、想法仍有不同。

报道引述不具名国民党立委指出，习近平贺电的意涵是，大陆看到另一候选人张亚中提出的大中华主张，获得32%党员支持，显示国民党内基础民意，对于两岸和平、大中华概念仍有一定程度的认同，这让大陆对国民党寄予一丝希望，“共产党是因为看到张亚中这么高的票，而不是看到朱立伦当选”。