前蓝委提醒朱立伦两岸政策要先取得台湾人认同

朱立伦昨天（25日）当选为国民党主席，对此，前蓝委孙大千提醒他要注意五件事，首要的一条是，国民党的两岸政策应该先取得台湾人民的认同，再去争取北京政府的共识。

据中时电子报报道，孙大千今（26日）在面簿发文称，对于新当选的国民党主席，他有五个提醒：首先，国民党的两岸政策应该先取得台湾人民的认同，再去争取北京政府的共识；第二，不是找几个年轻人来照相就代表年轻化，国民党必须认真和年轻世代对话，了解他们所在意和坚持的价值；第三，中国国民党和中华民国的历史连结，是最宝贵的资产，不但不应该切割，反而应该透过各种管道深化宣传；第四、国民党可以没有党产，没有资源，但是不可以没有灵魂，没有信仰；最后，在孙中山精神的基础上应该加入更多不同的进步价值，让国民党成为一个与时俱进的政党。

台湾最大在野党国民党的主席选举成绩昨天出炉，朱立伦以8万5164票、45.78%的得票率当选。朱立伦在胜选后宣示“战斗蓝、必胜蓝来了”，并计划恢复所有两岸沟通管道和交流平台。朱立伦强调，两岸关系很重要，国民党在两岸路线上绝对不会变成小绿，他准备恢复所有两岸交流平台与沟通管道，在党纲党章规范下进行交流，并“从社会力交流开始启动”。

