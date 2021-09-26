北京环球影城员工偷拍女游客裙底被辞退

北京环球影城一名员工在工作过程中偷拍女游客裙底，已被园区辞退。

据北京日报报道，前天（25日）下午，一位名为“我不爱吃肉啊meat”的女性网友在微博发文，记述了自己在环球影城游玩期间，被影城一男员工偷拍裙底的经历。

该游客称，23日，自己和朋友共五女二男到环球影城游玩。下午6点左右，在侏罗纪至景餐厅门口，一名男士站在她身后，半掀她的裙子并用手机偷拍裙底。他们将该男子控制住并报了警。

该游客称，在公安局，她发现男子身上有环球影城的工作证，而且男子的手机内除了她的照片外，还有其他女游客的裙底照。环球影城随后赶来的工作人员仅对她提出了换一天再来游玩的解决方案，她没有接受，对方称将在部门讨论后再给出合理的解决方案。另一方面，北京警方确认犯罪事实后，已对该男子处以10天拘留处罚。

北京环球度假区今天（26日）中午回应本次事件称，对该员工的行为感到非常震惊和愤怒。对于游客在此过程中的遭遇，园区表示深深的歉意，并将尽最大努力为其提供后续帮助。

环球度假区称，保护游客的安全和隐私始终是重中之重，任何时候此类行为都不能容忍，它不仅违反了相关的法律法规，也严重违背了公司的文化和价值观。园区已做出即刻终止与该涉事员工劳动合同的决定，立即予以辞退。园区坚决支持警方相关的处理决定，并成立专项工作小组，积极配合相关调查工作。

环球度假区称，再次向遭遇此事的游客表示诚挚的歉意，并将引以为戒，积极强化园区安保及运营工作，坚决防止类似事件发生，确保每一位游客在北京环球度假区拥有安全的体验。