中国新东方2021财年净利下滑逾三成

中国教培机构--新东方周五公布2021财年业绩，实现美国通用会计准则下全年净收入42.8亿美元，同比增长19.5%，运营利润1.17亿美元，同比锐减70.6%，实现净利润为2.3亿美元，同比减少35.2%。

据路透社报道，新东方提交美国证券交易委员会（SEC）截至5月31日财年的年报称，中国的教育“双减”政策已对其业务、财务状况、经营业绩和前景产生重大不利影响，并将继续产生重大不利影响。

新东方表示，由于监管环境的复杂性和重大不确定性，公司无法保证运营将及时地、完全地遵守适用的法律、法规和政策，包括“双减”意见及其实施措施。

财报指出：“公司可能会因终止租赁、解雇员工以及最新监管后采取的其他行动而产生重大减值和遣散费，这可能对公司的财务状况、经营业绩和前景产生重大不利影响。”

据报道，新东方公告称，公司通过遍布中国的学校、培训中心和书店形成的线下网点以及在线学习平台，向中国各地的学生提供全面的教育项目、服务和产品。截至5月31日，公司在108个城市拥有122所学校和1547个培训中心以及大约5万4200名教师。鉴于最新的监管发展，公司计划在2022财年关闭某些培训中心。

新东方美股周五收跌4.6%，报1.87美元，年初迄今跌幅约为九成；新东方港股周五收挫4.5%，报14.74港元，今年跌幅同样接近九成。

美国上市的中国教育培训机构高途周三发布业绩报告显示，二季度营收创新高，但同期由盈转亏。高途创始人、董事长兼CEO陈向东在随后业绩会中表示，义务教育监管领域正面临诸多不确定性，公司未来将重点在成人教育、素质教育和职业教育三个领域获得突破。

中国7月底发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，即“双减”，连续出台重拳整治校外培训机构，从课程治理到培训机构背后的资本整治不一，各地也纷纷跟进。

中国教育部上周发布通知要求，2021年底前完成对已备案线上学科类培训机构的审批工作，并同步建立相应的监督管理制度，在依法获得办学许可证及相关证照前，现有线上机构应暂停新的招生及收费行为。