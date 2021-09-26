朱立伦回复习近平内容被民进党政府痛批

台湾政治人物朱立伦昨晚当选国民党主席，并在今天上午收到中共中央总书记习近平发来贺电，朱立伦也随后复电致谢。结果，朱立伦的复电内容，遭台湾绿营痛批，指责他不应该将两岸形势险峻的责任归咎于民进党政府。

据中国时报网报道，台湾陆委会针对国共两党领导人相互致电，指其内涵与台湾民意相违背且不实，更指朱立伦“不应昧于事实、迎合对岸主张，把中共制造台海紧张、破坏现状的行径，归咎于民进党政府”。陆委会也指责朱立伦带领的国民党，“将自甘成为中共对台统战分化的头号对象”。

陆委会下午发出新闻稿称：“我政府坚定维护台海和平现状，北京当局持续对我军事外交威吓打压，一再破坏台海现状、拒绝沟通，强迫我接受其矮化台湾的政治主张，是造成两岸情势紧张的主因，更是台湾面对最大的风险挑战根本，当前国际社会与台湾人民均已对此提出强烈质疑与反对。”

陆委会又指，朱立伦先生甫当选国民党党主席，更应充分掌握台湾主流民意，不应昧于事实、迎合对岸主张，甚至把中共制造台海紧张、破坏现状的行径，归咎于民进党政府。

陆委会称：“这种黑白不分的说法不仅反映其所带领的国民党，将自甘成为中共对台统战分化的头号对象，也等同预告国民党未来的两岸政策，将和台湾民意愈行愈远”。

陆委会也指，台湾的未来是由2350万台湾人民所决定，在野党应理解中共强制定义下“一中原则”的“九二共识”，“已明确否定我国家主权，一再以此为前提与中共互动，完全无法获得台湾民意的支持”。陆委会称，唯有透过政府处理涉及公权力与政治议题的两岸事务，才能确保国家最大利益，在野党任何交流事项必须合于政策与交流法规，并与政府共同团结捍卫国家主权尊严与台湾整体利益。

在天上午发给朱立伦的贺信里，习近平写到，当前台海局势复杂严峻，期望国共两党坚持九二共识、反台独共同政治基础，坚守民族大义，“为台海谋和平，为国家谋统一”。朱立伦随后复电写到，“近年来，在民进党执政下，采取‘去中’‘反中’政策，改变两岸现状，造成两岸形势险峻，使两岸人民极度不安。”