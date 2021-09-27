被民进党与陆委会指责 朱立伦强力反击

国民党主席当选人朱立伦与中共总书记习近平的电文往返被民进党及陆委会批评，朱立伦同天（26日）深夜在面簿发文，反击陆委会不该沦为“打压两岸关系委员会”，讽刺绿营各派系倾巢而出抹红他，还强调“反台独”才是台湾主流民意与美国和国际社会共识。

朱立伦在面簿写到：“昨晚我在国民党中央党部预告：电视机前的民进党人要担心了。果然，今天绿营各派系就使出惯用的抹红伎俩，倾巢而出批评我主张的‘求同尊异’。”

他宣告，国民党马上要设置驻美代表处，也即将恢复两岸对话平台，“习近平总书记的贺电透露出对岸也希望和平对话，蔡政府过去五年苦求不得的两岸善意，朱立伦当选（国民）党主席第一天就露出曙光。”

朱立伦继续写到，他谈“九二共识”、“求同尊异”十几年了。应该捍卫的，坚守原则；应该相互谅解的，无需纠缠。他一向强调“尊异”就是指捍卫民主自由是底线，今天对岸传来贺电，这就代表彼此“求同尊异”重启互动的一步。

朱立伦继续点名批评总统蔡英文曾任陆委会主委多年，“当然可以从贺电内文看出国民党比政府更有能力稳固美中台三边关系，又何必虚言狡诈欺瞒人民？”

朱立伦接着针对陆委会指责他“迎合对岸”主张，进行反击。他的贴文写到，不论是台湾主流民意，或是美国政府及国际社会对两岸的共识，都是“反台独共识”，就是反对民进党的“台独党纲”，“这是民进党不愿、也不敢承认的痛脚”。

他指出，美国白宫国家安全委员会印太事务协调官坎贝尔（Kurt Campbell）今年7月提到，“我们支持强健的美台非官方关系，但不支持台湾独立，我们完全了解其敏感性”“一举推倒了民进党的台独神主牌，而绿营在美方面前竟然不敢捍卫台独党纲，岂非自己已默认了反台独就是国际社会的共识？”

朱立伦继续批评，“蔡总统掌握行政、立法、党机器，是民进党史上最有权力的总统，不敢推动台独，徒留一纸伪诈的‘民进党台独党纲’来欺骗选民，原因就是害怕国际社会与台湾民众支持中华民国的‘反台独共识’。”

朱立伦最后指，即便民进党两岸成绩单被死当，甚至违背党纲难以自圆其说，也别为了一党之私而阻碍台湾民众追求和平的渴望。国民党立场坚定，不会畏惧抹黑抹红、贴标签，维护区域的和平与繁荣，维护中华民国主权与台湾安全，国民党当仁不让。