中国官媒：两加拿大人认罪悔罪 批准取保候审

中国媒体报道，早前被中国拘留近三年的两名加拿大人康明凯和斯帕弗，以身患疾病为由，申请取保候审，并称两名被告对犯罪事实供认不讳，也亲笔书写认罪悔罪材料。

据中国《环球时报》昨晚（26日）引述有关部门报道，经有关部门确认和专业医疗机构诊断，并由加拿大驻华大使提供担保，北京市第二中级人民法院和辽宁省高级人民法院前天分别对两名被告作出批准取保候审的决定和中止审理案件的裁定，并由安全机关执行取保候审。

加拿大2018年12月1日应美国要求扣押华为公司高管孟晚舟。不久后，中国在同月10日以涉嫌从事危害中国国家安全活动为由，拘捕康明凯和斯帕弗。

据报道，两名被告在取保候审期间，应当严格遵守中国人民法院做出的取保候审决定。如有违反，中国可以在取保候审期限内的任何时候，恢复对两人涉嫌犯罪行为进行审理。

斯帕弗被指在中国期间，曾在不同时间多次拍摄中国军事装备照片和视频，并将其中部分照片非法提供给境外人员，而这些照片和视频均为机密级国家秘密。斯帕弗也被指是是康明凯的重要情报关系人，长期向康明凯提供各种信息资料。

辽宁省丹东市中级人民法院今年8月11日，辽宁省丹东市中级人民法院认定斯帕弗犯为境外刺探、非法提供国家秘密罪，判处有期徒刑11年，并处没收个人财产人民币5万元（1万0500新元），驱逐出境。

康明凯今年3月曾在中国法院受审，目前仍等待判决。康明凯被指在2017年至2018年以伪造商人身份、虚构经商事由的方式进入中国境内，搜集了大量非公开的涉中国国家安全等信息，并据此撰写分析报告。康明凯所搜集的信息中包括数份机密级国家秘密和情报。

据彭博社报道，康明凯重获自由后表明，他想要先休息，并期待恢复在加拿大的平静生活。

孟晚舟与美国司法部达成暂缓起诉协议后，于24日获释，康明凯和斯帕弗也获释离开中国。这一最新进展移除了刺激中美关系加速恶化的一个关键因素，并让历时近三年的中加司法博弈画上句号。

根据协议，孟晚舟接受多项美国政府对她的指控，包括企图避开美国对伊朗的制裁。作为交换，美国检方会延迟对她的起诉，并可能在2022年12月1日前撤销起诉。

美国纽约东区代理检察官博克曼（Nicole Boeckmann）在司法部新闻稿中指出：“在签订暂缓起诉协议时，孟晚舟已为她在实施欺骗全球金融机构的计划中所扮演的主要角色承担责任。”

博克曼称：“她在事实陈述中的供述证实，在担任华为首席财务官期间，孟晚舟就华为在伊朗的业务运营，向一家金融机构的高级主管作出了多项重大失实陈述，以努力维护华为与该金融机构的银行关系。”

学者认为，华盛顿回应北京在孟晚舟案上的诉求，可能换来北京投桃报李，中美合作氛围有望改善。

香港城市大学法律学教授王江雨早前接受《联合早报》采访时指出，拜登政府正在寻找与中国合作的机会，但北京近期展现的基本上是不与美国合作的姿态，甚至还传出中国国家主席习近平拒绝美国总统拜登的会面邀请。

王江雨说，拜登政府在孟晚舟案上一直都没有太大兴趣，此次相信是要借孟晚舟案展现合作姿态，希望以此换取中国投桃报李，而对中国来说，孟晚舟回国是中国国家意志和外交政策要务。

不过，中国人民大学国际关系学院教授时殷弘受访时指出，孟晚舟案最新进展是积极的事态发展，但不能全然乐观。

他指出，中国与美国高度对立和对抗的问题很多，考虑到近期中美关系的各种恶化因素，例如美、英、澳近日建立三边安全伙伴关系（AUKUS），仅在孟晚舟案上取得突破，对改善关系的作用仍不显著。