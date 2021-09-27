中共中央第八轮巡视针对25家金融单位

中共中央第八轮巡视将对中国人民银行等25家金融单位党组织开展巡视，中共政治局常委、中央巡视工作领导小组组长赵乐际强调，巡视要聚焦维护国家经济金融安全、促进金融业高质量发展，以及一体推进惩治金融腐败和防控金融风险等。

据中共中央纪委国家监委网站昨天（26日）发布的消息，被巡视的25家金融单位包括中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、中国投资有限责任公司、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国中信集团有限公司、中国光大集团股份公司、中国人民保险集团股份有限公司、中国人寿保险（集团）公司、中国太平保险集团有限责任公司、中国出口信用保险公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国华融资产管理股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司。

另据新华社报道，赵乐际昨天出席第八轮巡视工作动员部署会时说，巡视要聚焦中共总书记习近平和中央关于加强党对金融工作领导、维护国家经济金融安全、促进金融业高质量发展、一体推进惩治金融腐败和防控金融风险等重要部署要求，深入查找党委（党组）履行党的领导责任存在的政治偏差、影响制约金融业高质量发展的突出问题，督促金融单位把党的政治建设摆在首位，坚决守住不发生系统性金融风险底线。

赵乐际强调，要着力查找落实中央关于金融工作重大决策部署，推进服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务方面的问题；落实全面从严治党主体责任和监督责任，坚持严的主基调、持之以恒正风肃纪反腐方面的问题；落实新时代党的组织路线，加强领导班子、干部人才队伍和基层党组织建设方面的问题；落实巡视、审计整改等方面的问题。

另据新京报报道，本轮巡视是第四次，聚焦“金融”，这也是中共十九大以来中央第四次对某一个领域的单位开展巡视。

前三次对某个领域的巡视包括，2018年10月对地方、单位党组织开展脱贫攻坚专项巡视，2019年4月完成对三个中央单位和42家中管企业的进驻，第三次是今年上半年对教育部以及北京大学等31所中管高校开展巡视。

