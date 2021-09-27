吉林要求最大可能避免出现拉闸限电情况

中国多地本月相继拉闸限电，应对供电紧张局面，其中东北地区限电措施更从工业用电扩展到生活用电。吉林副省长吴靖平就供电紧张情况强调，要全力保障基本民生用电需求，最大可能避免出现拉闸限电情况。辽宁则要求保证有序用电，避免拉闸限电。

据“吉林发布”微信公众号公布的信息，吴靖平昨天（26日）在全省保电煤供应保温暖过冬保工业运行视频调度会议上指出，受全国性煤炭紧缺、煤价高企、煤电价格倒挂影响，目前绝大多数省份出现供电紧张局面。

吴靖平强调，要全力打好煤电热保供攻坚战，坚决守住民生、发展和安全底线，电网公司若确需停电限电，要提前告知居民做好准备，引导企业单位避峰错峰用电。发电企业也要千方百计增加供给，减少停机检修，确保用电高峰时段发电能力，同时统筹风光新能源顶峰出力。

他也强调，要制定应急预案，防止发生系统性区域性长时间集中停电事件，切实提升群众获得感满意度。

在邻近的辽宁省，当地官方昨天在电力保障工作会议上指出，7月份以来，由于发电能力大幅下降，辽宁省电力短缺。电力供应缺口在9月23日至25日进一步增加至严重级别。

据中国央视新闻微博报道，辽宁官方说，为防止全电网崩溃，东北电网调度部门直接下达指令执行“电网事故拉闸限电”，用电影响范围扩大到居民和非实施有序用电措施企业。

会议要求辽宁省工信厅要保证有序用电实施到位，最大可能避免出现拉闸限电情况。各地方电力运行主管部门避免拉闸限电涉及安全生产、民生和重要用户。电网公司要延长有序用电负荷缺口预测时间和预警等级发布时间，扩大告知范围，便于用户提前安排用电计划。发电企业也要增加用电高峰时段发电能力。

“东北限电”话题昨天在微博上阅读量突破3亿次，不少辽宁和吉林居民贴文披露，当地从上周开始连日停电，一些地区停电时间甚至长达12个小时，严重影响日常生活。有网民写道：“一早醒来就没电了，吃不上饭、洗不了衣服、不敢上厕所……在2021年活出了原始人的感觉。”

网上视频显示，辽宁沈阳部分地区上周四限电，停电从下午4时持续到深夜11时，就连红绿灯也因断电而失灵，导致道路交通拥堵。

另一名家住吉林农村的网民，则晒出一家三口的医疗检测单，指家里烧煤取暖，但排风扇因为没电无法启动，室内煤气浓度过高，导致全家人煤气中毒，被送到医院急救。

中国国家电网员工昨天回应称，东北在执行工业限电后，仍存在电力缺口，“目前整个电网有崩溃的危险”，才采取对居民限电措施。吉林市一家水务公司则通知用户，“不定期、不定时、无计划、无通知”的停电情况将持续到明年3月份，泵站因断电无法正常供水，停电停水将成为常态。

除了东北地区，广东、浙江、云南等多个省份也面对电力短缺。浙江、江苏等地多家A股上市公司过去一周密集发布公告，指为配合地方“能耗双控”要求，不得不临时停产。