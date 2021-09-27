吉林市新北水务：停电停水通知措辞不当

在发布停电停水通知的第二天，吉林省吉林市新北水务有限公司又发布一则公告，称前面的通知“措辞不当、内容不准确”。

据澎湃新闻报道，吉林市新北水务有限公司昨天（26日）发布通知称：“按照国家电网要求，将执行东北电管局和吉林省能源局有关有序用电的精神，不定期、不定时、无计划、无通知停电限电，此种情况将持续到2022年3月份，停电、停水变为常态，因此会导致九站泵站断电而无法正常供水，近期会经常出现因停电导致的停水现象，望用水单位及居民及时做好储水准备，随手关闭水龙头，不便之处，敬请谅解！”

该通知中“无通知停电限电到2022年3月”、“停电停水变为常态”等表述，引发当地民众不满，不少网民发帖质疑、批评。

面对舆情，吉林市新北水务有限公司今天（27日）又在其微信公众号平台发布致用户通告：“因担心可能临时停电导致公司供水区域用户发生临时停水情况，公司在公众号上发布通知，主要是为了提醒广大用户及时做好储水准备。但该通知措辞不当、内容不准确，给相关用户和公众造成误解。我们为此深感自责，并将严肃对待此事，严格按公司制度处理相关责任人。”

该公司还表示，将进一步规范工作业务流程和网络信息发布制度，及时准确发布信息，忠实履行企业责任，竭诚做好用户供水服务。

当前，包括吉林省在内的多个省份正遭遇电煤短缺、供电紧张困境。吉林副省长吴靖平昨天（26日）就供电紧张情况强调，要全力保障基本民生用电需求，最大可能避免出现拉闸限电情况。